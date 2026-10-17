Il capogruppo consiliare di Fratelli d'Italia, Giuseppe Bilardi, a nome dell'intero gruppo, commenta la firma del Protocollo d'Intesa per l'Area Integrata dello Stretto, sottoscritto venerdì 16 ottobre a bordo della nave "Elio" dai sindaci di Reggio Calabria e Messina, Francesco Cannizzaro e Federico Basile, alla presenza delle Giunte e dei Consigli comunali delle due città.



«Più opportunità significa giovani che possono scegliere di restare. È questo il senso più profondo dell'intesa firmata ieri», dichiara Bilardi. «Per anni abbiamo visto i nostri ragazzi partire per studiare e lavorare altrove. Oggi un territorio più grande, più connesso e più attrattivo può invertire questa tendenza. Io e le mie colleghe di gruppo, Serena Mangano, Daniela De Blasio e Ramona Calafiore, abbiamo seguito questo percorso con convinzione e spirito di squadra, e ringraziamo il Sindaco Cannizzaro per aver trasformato vent'anni di slogan e convegni in un documento concreto.»



Il Protocollo, della durata di cinque anni, individua gli ambiti della collaborazione tra le due città. Tra questi, molti toccano direttamente il futuro dei più giovani: la collaborazione tra università e centri di ricerca, lo sviluppo di iniziative sull'innovazione e sull'economia del mare, lo scambio di buone pratiche su politiche abitative, economia sociale e occupazione giovanile. A questi si affiancano la mobilità integrata, con il collegamento intermodale tra Messina e l'aeroporto "Tito Minniti" e la richiesta congiunta della denominazione "Reggio Calabria-Messina" per lo scalo, la promozione turistica e culturale con un brand condiviso e un sistema integrato di Protezione civile.



«Parliamo di un'area di oltre un milione di abitanti e 205 Comuni, dove più di seimila persone ogni giorno attraversano lo Stretto per studiare, lavorare e costruire relazioni», prosegue il capogruppo. «Questa realtà esiste già. Ora ha una cornice istituzionale, e dobbiamo riempirla di atti e di risultati».



Bilardi conclude indicando il metodo del gruppo: «Fratelli d'Italia sosterrà con lealtà e senso delle istituzioni i prossimi passi, a partire dal confronto con il Governo nazionale per il riconoscimento normativo dell'Area Integrata. Lavoreremo insieme, in Consiglio e sul territorio, perché i nostri giovani trovino qui, e non altrove, il loro futuro».

