Il capogruppo di Città in Movimento: «Il Consiglio comunale è riuscito a trovare sintesi con un un accordo sui contenuti, capace di rappresentare le aspettative della città e di tradurle in un mandato istituzionale preciso»

di Enzo Calabro*

La mozione avente ad oggetto “attuazione della legge regionalen.12/2019 per integrazione dei servizi di trasporto sullo Stretto, integrazione tariffaria di tutti i servizi di mobilità dell'Area Integratadello Stretto, continuità territoriale, sviluppo infrastrutturale e tutela degli interessi delle comunità dello Stretto” è stata approvata all’unanimità dal civico consesso, il che è per il Gruppo di maggioranza che rappresento motivo di grande soddisfazione: essere riusciti a fare sintesi tra le posizioni espresso dalla maggioranza e dalla due minoranze è un risultato politico di tutto rispetto, ma soprattutto valorizza il lavoro delle forze consiliari, capaci di rappresentare un’idea condivisa sul futuro di Villa San Giovanni nell’Area Integrata dello Stretto.

Abbiamo tradotto il dibattito in una posizione autorevole della Città: una posizione che rivendica il ruolo di Villa e individua i benefici che questo percorso deve produrre per i nostri cittadini.

Per Città in Movimento il punto centrale è chiaro: Villa San Giovanni è parte integrante e formalmente riconosciuta del sistema di governo dell’Area dello Stretto. La richiesta di una presenza della Città nel Comitato di indirizzo e coordinamento è obiettivo esplicito dell’azione istituzionale dell’ente. Villa San Giovanni deve concorrere alle scelte nel luogo in cui gli indirizzi vengono elaborati, attraverso una presenza istituzionale formalizzata , continuativa e dotata di prerogative chiaramente definite.

Sarà il sindaco a promuovere un confronto formale con i soggetti competenti per individuare il percorso giuridicamente praticabile che consenta di riconoscere il ruolo di Villa anche nel Comitato: verificando gli strumenti di rappresentanza e di delega ammessi e proponendo nelle sedi competenti gli aggiornamenti degli accordi e degli atti necessari.

È questo il mandato politico che abbiamo e che il sindaco e la giunta (impegnati dal consiglio con la mozione) tradurranno in azioni concrete. Villa mette a disposizione dell’intero sistema dello Stretto il proprio territorio, i propri approdi, la propria stazione e la propria rete urbana. Sostiene ogni giorno gli effetti degli attraversamenti sulla viabilità, sulla sicurezza, sull’ambiente e sui servizi. A questa funzione deve corrispondere un ruolo riconoscibile nella preparazione delle decisioni, nella definizione delle priorità e nella programmazione degli interventi.

L’obiettivo politico e il percorso amministrativo sono espliciti. Non possiamo considerare sufficiente che la città venga coinvolta soltanto attraverso inviti occasionali o informata quando le scelte sono già state definite. Questa rivendicazione si accompagna alla nostra disponibilità a collaborare con Reggio Calabria, Messina e tutti gli altri Comuni del bacino territoriale ottimale.

La specificità di Villa deve trovare spazio in una visione inclusiva dell’intero bacino. La partecipazione degli altri Comuni e il riconoscimento del nostro ruolo infrastrutturale possono rafforzarsi reciprocamente, perché il sistema dello Stretto funziona quando tiene insieme le esigenze delle diverse comunità.

Su queste basi abbiamo costruito la sintesi delle proposte emerse in Consiglio.

I risultati da raggiungere sono evidenti: il miglioramento della vita quotidiana dei cittadini (collegamenti affidabili, coincidenze coordinate, integrazione tariffaria, biglietto unico e agevolazioni per residenti, lavoratori, pendolari, studenti e persone che attraversano lo Stretto per esigenze sanitarie); la qualità urbana e le opportunità economiche (sicurezza e accessibilità dei percorsi fra approdi, stazione e città, valorizzazione del lungomare, offerta culturale e turistica e servizi che possono sostenere le attività locali).

La mozione individua richieste e interlocutori precisi: chiedere al Presidente della Giunta regionale Calabria di attivare i processi di coordinamento previsti dal quadro regionale e promuovere il raccordo fra gli accordi, i piani e le esigenze dei territori.

Il Consiglio comunale è riuscito a trovare sintesi con un un accordo sui contenuti, capace di rappresentare le aspettative della città e di tradurle in un mandato istituzionale preciso.

*capogruppo consiliare di Città in Movimento