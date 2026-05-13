L’esponente nazionale del partito sarà all’èHotel insieme a Wanda Ferro, Denis Nesci e al candidato sindaco Francesco Cannizzaro

La responsabile della segreteria politica nazionale di Fratelli d’Italia Arianna Meloni sarà domani a Reggio Calabria per partecipare a un’iniziativa dedicata alla presentazione dei candidati della lista di Fratelli d’Italia per le elezioni comunali 2026.

L’incontro è in programma giovedì 14 maggio alle ore 15 nella sala conferenze dell’èHotel. Ad aprire i lavori saranno l’assessore regionale Giovanni Calabrese e i consiglieri regionali Daniela Iriti e Antonio Montuoro.

Nel corso dell’iniziativa interverranno anche l’europarlamentare Denis Nesci, la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia Wanda Ferro e il candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro.

L’appuntamento rappresenta uno dei momenti centrali della campagna elettorale del partito in vista delle amministrative reggine.