Il consigliere comunale ha chiesto in V commissione che si possa arrivare a una proroga dei termini di presentazione e a una più ampia divulgazione

«La pubblicazione dell'Avviso pubblico per l'accreditamento di Enti Erogatori per il progetto “La mia estate”, che ha l'obiettivo di finanziare importanti attività a favore di persone con disabilità, desta qualche dubbio riguardo ai termini di presentazione delle domande e alla scarsa divulgazione dell'iniziativa».

Con queste parole il consigliere Carmelo Romeo è intervenuto, nel corso della seduta della V Commissione Politiche sociali e della salute, sanità, in relazione alla pubblicazione dell'avviso del Comune di Reggio Calabria. L'intervento, finanziato con risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) a seguito della D.G.R. n. 371 del 30.06.2026 e del D.D.G. n. 11891 del 07.07.2026, è finalizzato a favorire l'inclusione sociale di minori e giovani con disabilità (fascia di età 6-19 anni) attraverso la partecipazione ad attività educative, ludico-ricreative, sportive e di socializzazione durante il periodo estivo.

Nello specifico il massimale del voucher è fino a 3.000 euro per ciascun destinatario finale. I soggetti ammessi sono gli enti del terzo settore (iscritti al RUNTS), cooperative sociali, operatori economici (CCIAA) in possesso di esperienza documentata nella gestione di servizi inclusivi per persone con disabilità. Il periodo di svolgimento delle attività: dalla firma della convenzione del soggetto gestore con il comune di Reggio Calabria e fino al 20 novembre 2026 (con possibilità di proroga regionale fino al 31 dicembre 2026).

«Si tratta di un progetto utile e condivisibile che prevede l'erogazione di voucher sociali alle famiglie beneficiarie, che potranno scegliere liberamente di spendere il contributo presso i soggetti qualificati che risulteranno accreditati a seguito dell'Avviso - ha chiarito Romeo - ma la pubblicazione è stata fatta lo scorso 3 agosto, un momento particolare, poiché le associazioni hanno terminato le attività a fine luglio. Inoltre, la scadenza breve, il prossimo 17 agosto, preclude la partecipazione degli enti e delle famiglie al bando e all'accreditamento per avere la possibilità di usufruire del voucher. I tempi sono troppo stretti per consentire agli interessati di venire a conoscenza dell'avviso e presentare la domanda. E meno enti parteciperanno, meno bambini potranno beneficiarne»

«C'è da rilevare inoltre – ha spiegato Romeo - che dell'Avviso non è stata data idonea comunicazione, non è stato pubblicizzato, non è stata data alcuna spiegazione operativa del modo in cui le famiglie, ad esempio, potranno accedere ai servizi. Serve una divulgazione capillare. È necessario non perdere un’opportunità per una questione di tempi e comunicazione».

Per questi motivi, il consigliere Romeo ha chiesto al presidente della V commissione, Giuseppe Eraclini, la convocazione d’urgenza dell'assessore al ramo e del dirigente del Settore Welfare per chiarire iter del progetto. Il presidente ha dato la disponibilità a convocare in tempi rapidi gli interessati.

«Ringrazio il presidente Eraclini per aver accolto subito la richiesta – ha concluso Romeo - L'obiettivo è arrivare a una proroga dei termini di presentazione e a una più ampia divulgazione».