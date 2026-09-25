Mattiani, Surace, Iannì, Cardona e Pirrotta fanno il punto sugli interventi e indicano le prossime direttrici tra turismo, infrastrutture, sicurezza e valorizzazione del patrimonio

Si è svolto nelle scorse ore, presso la sede politica del consigliere regionale e coordinatore provinciale della Lega, Giuseppe Mattiani, l’incontro di coordinamento politico dedicato alla presenza e all’azione della Lega sul territorio di Bagnara Calabra.

Un momento di confronto e di programmazione che ha consentito di fare il punto sul lavoro svolto negli ultimi anni, sui risultati conseguiti e, soprattutto, sulle nuove sfide che attendono Bagnara.

L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per ripercorrere il punto di partenza e il percorso compiuto attraverso un’azione politica che ha visto amministratori locali, rappresentanti istituzionali, parlamentari e territorio lavorare in maniera coordinata, con un obiettivo comune: trasformare le esigenze della comunità in interventi concreti.

Un percorso nel quale è stato sottolineato il ruolo efficace svolto dai consiglieri e assessori locali Surace, Iannì e Cardona, ai quali non è mancato il supporto organizzativo del commissario cittadino Giuseppe Pirrotta, e — non ultimi per importanza — le associazioni territoriali e di categoria, concreti motori propulsivi di idee e proposte.

Sviluppo del turismo, sicurezza del territorio, opere idrauliche, infrastrutture portuali e valorizzazione delle tipicità rappresentano alcuni degli ambiti nei quali si concentra il progetto di sviluppo che la squadra della Lega intende portare avanti per Bagnara. Una strategia che non si limita alla gestione del presente, ma guarda alla programmazione dei prossimi dieci anni.

«Bagnara ha bisogno di una visione di medio termine, che deve essere sostenuta da una squadra capace di muoversi a tutti i livelli istituzionali nella stessa direzione per concretizzare i progetti», dichiara l’assessore Surace.

Il messaggio politico emerso dall’incontro è chiaro: Bagnara non può limitarsi ad amministrare l’esistente, ma deve avere il coraggio e la determinazione di progettare il proprio futuro e condividerne le linee con i cittadini.

«Il coraggio delle scelte e la consapevolezza di fare ciò che è bene per Bagnara — afferma la consigliera Iannì — saranno il faro che continuerà a tracciare la rotta della Lega. Una rotta che guarda ai prossimi dieci anni e che punta a consolidare un rapporto costruito sul territorio, sulla fiducia reciproca e sulla capacità di trasformare la politica in risultati concreti per i cittadini».

«Il territorio, è bene ricordarlo, ha vissuto anni difficili che hanno lasciato ferite aperte che oggi stiamo ricucendo con impegno e dedizione assoluta», dichiara Cardona.

L’assessore Surace sottolinea gli interventi in atto, come la riqualificazione del molo di sopraflutto e l’ammodernamento dell’intera area: interventi eccezionali sia per il profilo economico che tecnico, con l’impiego di risorse per oltre 20.000.000,00 di euro. Una riqualificazione attesa da anni e che cambierà strutturalmente la relazione del territorio con il mare. L’intervento sul porto, sul quale è in atto un’intensa attività finalizzata all’appalto delle opere, non è isolato: Bagnara dovrà entrare nella rete della portualità turistica con l’aggiornamento del Master Plan. La riqualificazione e l’inserimento nel Master Plan regionale dovranno consentirci di ampliare il bacino e l’area necessaria per realizzare la nautica da diporto e i relativi servizi.

Particolarmente significativo il messaggio del Commissario Cittadino Lega Pirrotta Giuseppe. «Il futuro di Bagnara significa sviluppare una nuova strategia politica in direzione della valorizzazione del Patrimonio storico-culturale e paesaggistico. Alla definizione di nuove linee di sviluppo finalizzate a ridare a rilanciare l’immagine e la storia di Bagnara. Inoltre ritengo doveroso rivolgere un ringraziamento ai rappresentanti istituzionali della Lega Giuseppe Surace, Giuseppe Cardona e Lia Ianni che con impegno, trasparenza e spirito di sacrificio svolgono quotidianamente».

«Sono decine gli interventi già attuati e in programmazione che cambieranno la vita dei cittadini di tutto il territorio, immettendo una quantità di somme senza precedenti, tra cui:

il consolidamento del costone Olivara , in fase di avvio con un impegno di 1.407.000,00 euro;

, in fase di avvio con un impegno di 1.407.000,00 euro; il recupero storico del borgo di Ceramida, con risorse per 1.148.000,00 euro;

gli interventi sul pozzo Pellegrina e sul pozzo Sfalassà, con impegni di oltre 250.000,00 euro;

le opere di approvvigionamento idrico in Località Pantano dei Limbi;

il campetto a Marinella e gli interventi presso la Scuola Vincenzo Morello».

A chiusura dell'incontro, l'intervento preciso e puntuale di Giuseppe Mattiani ha tracciato le linee d'intervento da sostenere per la futura leadership di governo del territorio.