«Ancora una volta la Regione Calabria si pone all’avanguardia e risolve problemi complessi che altri preferiscono rimandare ad oltranza». Così il consigliere regionale e capogruppo di Forza Italia Domenico Giannetta commenta l’approvazione all’unanimità della proposta di legge sul settore balneare da parte del Consiglio regionale.

Secondo Giannetta, il provvedimento rappresenta un intervento strategico per un comparto «vitale per l’economia calabrese», introducendo strumenti normativi destinati a dare certezza amministrativa ai Comuni costieri nella gestione delle concessioni demaniali.

«La Calabria ha chilometri e chilometri di spiaggia non utilizzata – afferma – e ogni Comune costiero avrà strumenti giuridici certi per verificare la scarsità della risorsa spiaggia nel proprio territorio e procedere alla proroga delle concessioni demaniali o indire nuovi bandi, con regole uniformi, nel rispetto di interessi transfrontalieri certi».

Per il capogruppo forzista, la norma non si limita a salvaguardare la stagione estiva o gli investimenti del comparto turistico-balneare, ma introduce «un vero e proprio nuovo sistema giuridico-amministrativo, stabile, sicuro e affidabile», capace di disciplinare e organizzare il settore turistico demaniale.

«La Regione – aggiunge Giannetta – ha messo al sicuro famiglie e lavoratori, incentivando nuovi investimenti nel rispetto dell’ambiente, del mare e delle coste».

Nel corso del dibattito in Aula, dai banchi dell’opposizione sarebbero emerse preoccupazioni legate a possibili impugnative future della norma. Un’ipotesi che, secondo Giannetta, non preoccupa la maggioranza.

«Questa eventualità non ci spaventa – sottolinea – e stiamo già costruendo una rete di protezione giuridica per difendere la legge in tutte le sedi. Anzi, rilanciamo, perché siamo sicuri che altre Regioni siano già a lavoro per applicare la nostra formula nei propri territori».

Il consigliere regionale conclude parlando di una Calabria «capace di guidare il cambiamento e offrire soluzioni concrete», rivendicando il lavoro della Giunta guidata dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.