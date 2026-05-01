Di Domenico Battaglia *

Per il Primo Maggio, parlare di lavoro significa soprattutto pensare ai giovani. In questi anni abbiamo scelto di non prendere scorciatoie: non dichiarare il dissesto è stata una decisione difficile ma necessaria per difendere imprese, lavoratori e credibilità della città. Da lì è partito un percorso di risanamento: dalla stabilizzazione dei precari ai nuovi concorsi che hanno visto svecchiare la macchina amministrativa, con oltre duecento assunzioni e stipendi garantiti.

Dopo aver creato basi solide possiamo dire che Reggio è una città più affidabile sul lavoro, che può attrarre investimenti e creare opportunità. Abbiamo utilizzato i fondi comunitari per trasformare idee in progetti: dalla mobilità sostenibile, digitalizzazione, coworking, sostegno alle startup fino a strumenti per mettere in connessione domanda e offerta di lavoro. È da qui che nasce una nuova prospettiva per i giovani.

Finora ci sono state misure di attivazione e gli incentivi alle imprese. Così sosteniamo nuove assunzioni stabili per giovani, Neet e profili qualificati. Pensiamo ai milioni di “Dammi il cinque”. Mettiamo risorse vere su nuove attività e start up, con contributi a fondo perduto fino al 70% per chi apre o innova, in particolare nei settori più dinamici come turismo, cultura e servizi innovativi, che sono quelli su cui vogliamo puntare. Non dimentichiamo infine il legame con università Mediterranea e sistema produttivo: bandi annuali per studenti, neolaureati e startupper, progetti condivisi con le Pmi, e percorsi che trasformano ricerca e competenze in impresa. Così Reggio diventa da città che perde talenti a città che li trattiene e li attrae, perché qui si può lavorare, innovare e costruire.

*candidato sindaco per il centrosinistra