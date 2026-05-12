«Il benessere animale è uno dei fondamenti della nostra azione amministrativa. Oggi ci assumiamo insieme una responsabilità condivisa con chi, con grande amore, passione e spirito di servizio, insieme alla struttura comunale, contribuisce ogni giorno a migliorare la condizione dei nostri amici a quattro zampe».

Con queste parole il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, è intervenuto al canile di Mortara in occasione della firma del protocollo d’intesa, tra Comune, Asp e associazioni impegnate nella tutela degli animali. L’idea è quella di far transitare questo periodo avendo sempre cura degli animali. Successivamente sarà pubblicata una manifestazione d’interesse per la gestione del canile di Mortara che sta molto a cuore all’Amministrazione e credo che sia una pagina importante e una pagina di civiltà».

L’obiettivo dell’accordo è fare in modo che il canile possa essere un luogo aperto, non uno spazio in cui il cane resta fermo, ma un ambiente nel quale possa trovare socialità, cura e soprattutto una famiglia. Il vero obiettivo deve essere l’adozione. E ancora la necessità di proseguire con interventi migliorativi della struttura e di rafforzare il legame tra il canile e la comunità cittadina, coinvolgendo anziani, scolaresche e famiglie in un percorso di educazione e sensibilizzazione. «C’è una sensibilità diffusa – ha aggiunto Battaglia - soprattutto tra i più giovani, ed è nostro intento favorire questa cultura del rispetto e della tutela, valorizzando il prezioso contributo di chi opera quotidianamente in questo settore». Battaglia ha infine ringraziato tutte le associazioni che hanno partecipato alla definizione del percorso condiviso.

Tra gli obiettivi anche la possibilità di realizzare, con risorse facilmente reperibili, un gattile capace di ospitare circa trenta gatti. Presente all’incontro anche l’assessore all’Ambiente, Filippo Burrone, che ha evidenziato «il lavoro straordinario svolto dai volontari. Grazie al loro impegno, alla sensibilità e all’interesse che tutte queste associazioni dimostrano quotidianamente – ha spiegato Burrone – oggi siamo qui a sottoscrivere questo protocollo. Su questa strada di collaborazione tra Amministrazione e associazioni bisogna continuare, perché in gioco ci sono gli interessi dei nostri amici a quattro zampe».