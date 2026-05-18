«Reggio Calabria penso che abbia bisogno di essere difesa da chi sta provando a spaccare l'Italia. È di queste ore l'insistenza di Calderoli sullo 'Spacca Italia' e noi abbiamo già ribadito che siamo fortemente contrari. Mi aspetto una parola da parte di Cannizzaro, da parte di Occhiuto, perché il tempo delle finzioni è terminato». Lo ha affermato il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia oggi a Reggio Calabria per un incontro a sostegno del candidato sindaco di centrosinistra Domenico Battaglia.

«Su trasporto pubblico locale, sanità, scuola e assistenza dagli asili nido all'assistenza agli anziani, la Lega, e quindi Fratelli d'Italia, l'alleanza di Cannizzaro - ha aggiunto – sta imponendo al Parlamento un pressing vergognoso che ha un solo obiettivo: arrivare alla firma definitiva e all'approvazione delle intese per Lombardia, Veneto e Piemonte. Se questo dovesse accadere, significa che fanno in maniera surrettizia quello che la Corte Costituzionale aveva già bloccato. Cannizzaro ha votato questi provvedimenti vergognosi, Occhiuto li ha coperti e i reggini devono sapere che votando Cannizzaro votano per il tradimento della Calabria in tutti i sensi. Ho sentito le proposte di Cannizzaro e vi confesso che rabbrividivo perché Reggio Calabria e la Calabria non si meritano tutto questo».

Secondo Boccia, invece, Battaglia «dà la certezza di non fare un salto nel buio. È una sicurezza. È la storia sana e positiva di chi si è dedicato per tutta la vita alla gestione della cosa pubblica. La scelta del Partito Democratico è una scelta che vuole aprire una stagione nuova. Noi tutti ci auguriamo di andare a votare per le politiche prima del 2027 perché sarà finita questa agonia con il governo Meloni».

Battaglia ha sottolineato l'importanza del voto di Reggio Calabria anche in vista delle politiche dell'anno prossimo. «Sarà - ha detto - un'altra opportunità che la città può cogliere in sinergia col governo nazionale che fra un anno sarà dello stesso colore. Quindi speriamo di confermare Reggio al centrosinistra fra qualche giorno. Noi ce la stiamo mettendo tutta».