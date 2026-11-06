«La seduta odierna della Commissione Bilancio e Tributi ha rappresentato un'importante occasione per fare il punto su una problematica annosa che riguarda migliaia di cittadini: le istanze di ricalcolo delle bollette del servizio idrico pervenute all'Ente fino al 31 dicembre 2022 e rimaste, fino ad oggi, senza un'adeguata definizione». Così Nicola Zera Falduto, Consigliere Comunale e Presidente Commissione Bilancio e Tributi.



«Nel corso dei lavori è stato possibile approfondire l'attività avviata dall'Assessore Demetrio Marino, prendendo atto del percorso organizzativo intrapreso e del nuovo impulso impresso dall'Amministrazione Cannizzaro per affrontare e risolvere una questione che si trascina da troppo tempo».

«Parliamo di 4.344 istanze, per le quali l'indirizzo illustrato dall'Assessore è chiaro: arrivare alla loro completa evasione entro il 31 dicembre 2026, restituendo risposte e certezze ai cittadini che, negli anni, hanno contestato importi e richiesto verifiche sulle fatturazioni del servizio idrico».

«I dati emersi nel corso della seduta restituiscono anche la complessità del lavoro da svolgere. Tra le pratiche già esaminate, infatti, ben 1.172 risultavano essere istanze duplicate; 140, inizialmente registrate come richieste di ricalcolo, riguardavano in realtà eccezioni di prescrizione;

115 hanno dato luogo a provvedimenti di discarico;

17 hanno comportato compensazioni; 205 hanno richiesto l'ottemperanza a titoli esecutivi legittimamente presentati dai cittadini».



«Numeri che dimostrano quanto sia necessario procedere a una verifica puntuale delle singole posizioni, distinguendo le diverse fattispecie e garantendo a ciascun cittadino una risposta corretta e motivata».

«La Presidenza della Commissione Bilancio e Tributi ha quindi inteso sottolineare il cambio di metodo nell'affrontare il problema deciso dall’Assessore Marino. Non è più possibile permettere che le istanze dei cittadini rimangano inevase per anni o che le criticità amministrative si traducano in disagi e incertezze per le famiglie».

«La direzione impressa dal Sindaco Francesco Cannizzaro in questi primi mesi di mandato è chiara: mettere il cittadino al centro dell'azione amministrativa, ristabilire la correttezza delle posizioni contabili e affrontare con serietà, trasparenza ed efficienza anche le criticità ereditate dal passato».

«È questo il metodo che la nuova Amministrazione targata CentroDestra ha inteso sostenere: non nascondere i problemi, non rinviarli, ma prenderli in carico e lavorare per risolverli. Perché la buona amministrazione si misura soprattutto dalla capacità di dare risposte concrete ai cittadini».