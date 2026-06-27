Il gruppo sidernese riconosce il valore dell’opera e il lavoro delle istituzioni coinvolte, ma chiede all'amministrazione comunale e agli enti competenti di fare il punto sul completamento dei lavori, sui collaudi e sulle attività di monitoraggio previste

Nessuna polemica, ma una richiesta di trasparenza su un intervento ritenuto strategico per il territorio. È la posizione espressa da Area Moderata e Riformista di Siderno in merito alla bonifica della Fiumara Novito, dopo il recente video diffuso dalla sindaca sull’avanzamento dell’opera.

Il movimento riconosce l’importanza dell’intervento, definendolo «di indubbia rilevanza ambientale e strategica» per la città, e sottolinea il lavoro svolto dagli uffici tecnici comunali e dagli enti istituzionali coinvolti. Viene inoltre evidenziato il ruolo della collaborazione tra Comune, Regione Calabria e Governo nazionale, che ha consentito di destinare risorse pubbliche significative alla riqualificazione di un’area considerata per anni una delle principali criticità ambientali del territorio.

Nel documento diffuso alla stampa, Area Moderata e Riformista richiama anche il percorso istituzionale che ha portato all’avvio delle bonifiche, ricordando come il tema sia stato affrontato nel corso degli anni da diversi amministratori e rappresentanti del territorio. In particolare, viene citato il contributo dell’allora consigliere regionale Giacomo Crinò, che avrebbe contribuito a portare all’attenzione delle istituzioni regionali le problematiche ambientali presenti a Siderno.

Proprio in ragione della rilevanza dell’intervento per la salute pubblica, la tutela ambientale e la sicurezza del territorio, il gruppo ritiene che ai cittadini debbano essere fornite informazioni puntuali sullo stato effettivo dell’opera.

Secondo quanto evidenziato nella nota, dalla documentazione regionale emergerebbe infatti che la Regione Calabria mantiene compiti di coordinamento, monitoraggio e vigilanza sugli interventi finanziati nell’ambito del programma di bonifica dei siti orfani, con specifiche attività di rendicontazione e verifica dello stato di avanzamento dei lavori.

Da qui la richiesta rivolta all’amministrazione comunale e agli enti competenti di chiarire alcuni aspetti ritenuti di interesse pubblico. In particolare, Area Moderata e Riformista chiede di sapere se la bonifica della Fiumara Novito possa essere considerata definitivamente completata, se siano stati eseguiti tutti i collaudi e le verifiche previste, se siano programmati ulteriori monitoraggi ambientali o interventi integrativi e quale sia, allo stato attuale, il quadro conclusivo dell’opera.

«Il controllo sull’attuazione delle opere pubbliche rappresenta una funzione essenziale della politica democratica», afferma il gruppo, precisando che la richiesta di chiarimenti non è finalizzata ad alimentare contrapposizioni politiche ma a favorire trasparenza, responsabilità amministrativa e corretta informazione dei cittadini.

Per Area Moderata e Riformista, le opere pubbliche sono patrimonio dell’intera comunità e il loro risultato è frutto della collaborazione tra istituzioni, amministratori, tecnici e cittadini. Per questo, conclude la nota, «ogni risultato positivo va riconosciuto e valorizzato, ma ogni cittadino ha anche il diritto di conoscere con precisione lo stato reale degli interventi realizzati con risorse pubbliche».