Finanziato il progetto per la sistemazione dell'arteria che conduce al cimitero comunale. L'intervento migliorerà sicurezza, accessibilità e viabilità, con l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori previsto nei prossimi mesi
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L'Amministrazione Comunale comunica che il progetto per la sistemazione della strada in C.da Crisafi, l'arteria che conduce al cimitero comunale, è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del bando regionale dedicato alla piccola viabilità.
L'intervento, per un importo complessivo di 150.000 euro, consentirà di riqualificare un'infrastruttura particolarmente importante per la comunità, migliorandone le condizioni di sicurezza, percorribilità e accessibilità.
Questo finanziamento rappresenta un ulteriore passo avanti nel programma di miglioramento della viabilità comunale. La strada di Crisafi costituisce un collegamento essenziale verso il cimitero comunale e il suo ammodernamento risponde a un'esigenza concreta rappresentata negli anni dai cittadini.
Nei prossimi mesi saranno avviate le procedure necessarie per l'affidamento dei lavori, con l'obiettivo di consegnare alla cittadinanza un'infrastruttura più sicura ed efficiente.
L'Amministrazione Comunale di Bova Marina