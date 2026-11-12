Il Vicepresidente del Consiglio Regionale presenta un'interrogazione scritta sui bandi del PSR. «Obbligati ad aprire la posizione fiscale per partecipare e poi rimasti senza fondi: hanno perso i sussidi e non possono accedere ai nuovi aiuti»

Un cortocircuito burocratico rischia di frenare il ricambio generazionale nell'agricoltura calabrese. A denunciare la situazione è il Vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria, Giuseppe Ranuccio (Pd), che ha depositato un'interrogazione a risposta scritta indirizzata alla Giunta regionale per chiedere interventi immediati a tutela di oltre mille giovani aspiranti imprenditori agricoli.

Al centro della vicenda ci sono i bandi regionali di primo insediamento legati al PSR 2014-2020. Per poter presentare domanda, i partecipanti sono stati obbligati ad aprire preventivamente la partita IVA agricola, sostenendo a proprie spese i costi di avvio dell'attività. A causa delle risorse limitate, tuttavia, più di 1.000 giovani sono rimasti esclusi dalle graduatorie dei finanziamenti, ritrovandosi con una posizione fiscale attiva ma senza alcun contributo.

Secondo quanto evidenziato da Ranuccio, questa condizione sta generando una doppia penalizzazione per gli esclusi: l'apertura della partita IVA ha comportato la sospensione o la perdita dell'indennità di disoccupazione e di altri ammortizzatori sociali, e risultando già titolari di una posizione fiscale, questi giovani non vengono più riconosciuti come «nuovi agricoltori» e restano tagliati fuori dai successivi aiuti al primo insediamento. I nuovi bandi pubblicati dalla Regione continuano a imporre l'apertura preventiva della partita IVA come requisito d'accesso, alimentando il rischio di ripetere lo stesso problema.

«Chi ha rispettato le regole regionali non può essere punito due volte: senza fondi, con tasse da pagare e bloccato per il futuro», ha dichiarato il Vicepresidente del Consiglio Regionale.

Attraverso l'interrogazione, Ranuccio chiede all'esecutivo regionale impegni concreti su cinque fronti: avviare un censimento preciso dei giovani esclusi con partita IVA attiva e analizzare l'impatto economico subito; garantire il mantenimento dello status di «primo insediamento» per chi ha aperto la posizione solo per i vecchi bandi non finanziati; prevedere riserve finanziarie per rimborsare le spese già sostenute; modificare le regole attuali imponendo l'apertura della partita IVA esclusivamente a chi risulta effettivamente ammesso al contributo. «La Regione ha il dovere di tutelare i giovani che vogliono investire in Calabria. Serve una risposta immediata e concreta», conclude Ranuccio.