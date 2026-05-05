Il sindaco metropolitano: «Saprà svolgere il proprio mandato con autorevolezza, rigore e spirito di servizio»

Il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace esprime «le più vive congratulazioni al dott. Giuseppe Campagna per la prestigiosa nomina a Presidente del Tribunale di Reggio Calabria».

«Si tratta di un incarico di grande responsabilità - aggiunge Versace - che premia un percorso professionale caratterizzato da competenza, equilibrio e profondo senso delle istituzioni. La guida del Tribunale rappresenta un ruolo centrale per garantire l’efficienza della giustizia e la tutela dei diritti dei cittadini, valori fondamentali per la crescita civile e sociale del territorio».

«A nome dell’intera comunità metropolitana – conclude - formulo al dott. Campagna i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà svolgere il proprio mandato con autorevolezza, rigore e spirito di servizio, contribuendo al rafforzamento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni giudiziarie».