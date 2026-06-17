Alla sua prima presenza alla Camera dopo l’elezione, il deputato di Forza Italia viene salutato dai colleghi con un lungo applauso
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La prima volta di Francesco Cannizzaro alla Camera dei Deputati da sindaco di Reggio Calabria: nelle immagini pubblicate sui profili social del sindaco, si vedono i lavori nterrompersi in maniera spontanea lasciando spazio agli applausi e alla standing ovation per il deputato di Forza Italia mentre va a prendere posto sugli scranni.