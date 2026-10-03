L'annuncio del presidente Occhiuto: risorse destinate ad autotrasportatori, agricoltori e lavoratori per contenere i rincari del gasolio. «Abbiamo fatto il massimo sforzo possibile»
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Un pacchetto da 15 milioni di euro per alleviare il peso del caro carburante sulle imprese e sui lavoratori calabresi. È il provvedimento che approderà lunedì sui banchi del Consiglio regionale, frutto di una ricognizione finanziaria condotta nei giorni scorsi dai vertici della Cittadella per individuare le coperture necessarie.
L'iniziativa punta a sostenere in modo concreto le categorie più esposte ai rincari, a partire dai settori della logistica, del trasporto merci e dell'agricoltura, fino a chi necessita del mezzo proprio per ragioni di lavoro.
«Il governo sta intervenendo con le compagnie petrolifere per abbassare il prezzo del gasolio e della benzina, ma è giusto che ciascuno faccia il massimo, anche la Regione», ha dichiarato il presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto.
L'accordo sull'impiego dei fondi è maturato al termine di un confronto serrato interno all'esecutivo e ai vertici dell'assemblea legislativa. «In questa settimana ne abbiamo parlato spesso con l’assessore Gallo, con l’assessore Calabrese, con il mio vicepresidente e con il presidente del Consiglio regionale», ha spiegato Occhiuto. «Cercavamo le risorse per aiutare chi lavora col trattore, col camion, con l’auto e non è stato facile. Le abbiamo trovate: 15 milioni di euro».
Una cifra che, sottolinea il Governatore, prosciuga i margini di manovra attualmente disponibili nel bilancio regionale per questo tipo di emergenze. «È il massimo che la Regione può fare e lo farà lunedì in Consiglio regionale, approvando questo provvedimento contro il caro gasolio», ha concluso la guida della Regione.