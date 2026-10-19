Prosegue il tour informativo di Aldo Mattia, responsabile del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia, impegnato in una serie di incontri con le associazioni di categoria per affrontare le criticità legate al caro gasolio e illustrare le misure messe in campo dal Governo Meloni a sostegno del comparto agricolo e dell’autotrasporto.

«È fondamentale mantenere un confronto costante con chi ogni giorno lavora nei campi e garantisce il trasporto delle merci – dichiara la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Daniela Iiriti –. L’aumento dei costi energetici e del carburante rappresenta una delle principali preoccupazioni per agricoltori e autotrasportatori, due comparti strategici per l’economia nazionale, per la tenuta delle filiere produttive e per l’approvvigionamento dei cittadini. In una fase così complessa servono responsabilità istituzionale, informazione corretta e risposte concrete alle difficoltà delle imprese».

Iiriti richiama inoltre l’attenzione sul lavoro del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, nel quadro delle iniziative del Governo a sostegno del settore primario.

«Il ministro Lollobrigida sta portando avanti un lavoro importante per valorizzare l’agricoltura italiana e sostenere le imprese che rappresentano un presidio fondamentale per i nostri territori e per l’intero sistema agroalimentare. È necessario continuare a tutelare il reddito degli agricoltori, rafforzare la competitività delle filiere e affrontare le criticità legate ai costi di produzione. Il confronto con le associazioni di categoria è essenziale per comprendere le esigenze reali degli operatori e accompagnare il settore in una fase particolarmente delicata. Fratelli d’Italia è vicina agli agricoltori e agli autotrasportatori – prosegue Iiriti –. Il nostro impegno è ascoltare le categorie, confrontarci sulle criticità e spiegare con chiarezza gli interventi messi in campo dal Governo. Le difficoltà delle imprese meritano attenzione e risposte, non possono diventare terreno di strumentalizzazione politica. È importante distinguere il legittimo disagio di chi produce e trasporta dalle polemiche, lavorando con serietà per individuare soluzioni concrete».

In uno scenario internazionale che continua a incidere sui costi di produzione e sulla sostenibilità economica delle imprese, l’obiettivo è sostenere due settori essenziali per il sistema produttivo nazionale.

«Il dialogo con i territori e con le associazioni di categoria deve continuare – conclude Iiriti –. Solo attraverso l’ascolto diretto è possibile comprendere le esigenze delle imprese e orientare le scelte politiche. Agricoltura e autotrasporto svolgono una funzione fondamentale per il Paese: sostenerli significa tutelare il lavoro, le filiere produttive e la capacità dell’Italia di garantire ai cittadini beni e prodotti essenziali».