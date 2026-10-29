Il consigliere regionale del Partito Democratico ed ex sindaco di Reggio Calabria interviene dopo l’operazione: «Conosciamo Flavio Stasi come un bravo sindaco ed una persona retta e specchiata che ha sempre improntato il proprio impegno ai valori della legalità e della trasparenza»

Dopo il polverone sollevat dall’inchiesta Ginestra, che nella Sibaritide ha portato a 41 arresti ed alla misura dei domiciliari nei confronti del sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, diversi esponenti del mondo politico stanno ribadendo la propria solidarietà al primo cittadino della terza città della Calabria.Tra questi, nelle ultime ore è arrivata anche la solidarietà di Giuseppe Falcomatà, ex sindaco di Reggio Calabria e attualmente consigliere regionale del Partito Democratico.

«Nel pieno rispetto del lavoro degli inquirenti – afferma Giuseppe Falcomatà - e fiducioso nell’operato della magistratura, sono certo che Flavio Stasi saprà dimostrare la propria totale estraneità ai fatti contestati. Tutti noi conosciamo Flavio come una persona retta e specchiata che ha sempre improntato il proprio impegno pubblico ai valori della legalità e della trasparenza ed è un bravo sindaco che amministra, con impegno e dedizione, la propria comunità».

«Confido che gli inquirenti - conclude Falcomatà - possano fare piena luce sulla vicenda e sono certo che Stasi saprà chiarire, ampiamente, la propria posizione».