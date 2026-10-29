Un incontro presso la Cittadella Regionale tra assessore regionali e rappresentanti delle associazioni pro disabili ha avviato un piano di interventi per migliorare le condizioni dei degenti

Presso il Palazzo della Regione (Cittadella Regionale) si è tenuto un incontro tra le istituzioni regionali e le associazioni pro disabili per definire le azioni di miglioramento per il presente e il futuro del Centro di Recupero Neurologico di Locri. Alla riunione hanno preso parte l'Assessora all'Istruzione, Sport e Politiche Giovanili Eulalia Micheli, l'Assessora all'Inclusione Sociale e Welfare Pasqualina Straface e i rappresentanti del Gruppo Associazioni Simona Coluccio, Vito Crea e Vincenzo Logozzo.

La struttura, di proprietà e a gestione diretta dell'ASP di Reggio Calabria, accoglie attualmente otto disabili residenziali. L'intesa raggiunta prevede l'avvio di una serie di incontri istituzionali con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita quotidiana dei residenti e, contestualmente, valutare la fattibilità della riqualificazione dell'immobile per l'istituzione di un Centro Diurno semi-residenziale aperto a persone con disabilità provenienti dall'esterno[1][2].

In base a quanto concordato, il primo passo operativo vedrà l'Assessore Micheli promuovere un incontro preliminare con la Direttrice Generale dell'ASP Maddalena Berardi e con il Sindaco di Locri e presidente della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale, Giuseppe Fontana.

Le linee d'indirizzo dell'iniziativa ricalcano la bozza del progetto sperimentale elaborata dall'ex Direttrice Generale Lucia Di Furia. Il piano contempla la creazione di un Centro Diurno socio-educativo e riabilitativo per giovani, concepito per superare il modello della semplice custodia in favore dell'inclusione attiva. L'offerta progettuale prevede attività motorie ed educative, laboratori e percorsi di supporto all'autonomia, consentendo al contempo un alleggerimento del carico assistenziale per le famiglie.

Il coordinamento del Gruppo Pro Disabili del Centro di Recupero Neurologico di Locri fa capo a Vincenzo Logozzo e comprende le associazioni Commatre, Adda, Unitalsi Locri, Auser Noi ci siamo Bovalino, Croce Viola Mammola e Unicef Gioiosa Jonica.