«Un’esposizione che è un inno alla bellezza e un’ulteriore occasione per visitare questo Palazzo che, giorno dopo giorno, sta diventando un grande tesoro per la cultura e per gli appassionati d’arte».

Con queste parole il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, è intervenuto al taglio del nastro della mostra “Cieli dell’Arte”, ospitata negli spazi del Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi”, col sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace e l’ex senatrice Cinzia Leone.

«Questa mostra è un segno ulteriore di investimenti sulla cultura. Reggio nel recente passato ha mostrato di credere nella forza dell’arte come strumento di crescita sociale e civile e che punta a valorizzare i propri luoghi simbolo rendendoli sempre più vivi, aperti e partecipati» ha poi aggiunto Battaglia.

Curata da Arnaldo Colasanti, con la collaborazione di Matteo Di Stefano, “Cieli dell’Arte” è un progetto promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e realizzato con il contributo del Centro Europeo Turismo e Cultura, della Fondazione Toti Scialoja e della Galleria La Nuova Pesa. La mostra resterà visitabile fino al 29 giugno 2026 e propone un dialogo tra alcuni protagonisti assoluti dell’arte del Novecento, esaltando la libertà espressiva e la forza immaginativa dell’arte. Un percorso espositivo che intreccia le opere dei grandi maestri del passato con quelle dei talenti emergenti della scena artistica contemporanea.