Un riconoscimento che il Consiglio comunale ha conferito all’unanimità, dando seguito al sentire diffuso della Comunità circa una missione pastorale svolta per trentaquattro anni al servizio della Comunità parrocchiale e dell’intero paese

È stata consegnata questo pomeriggio, nel corso di una cerimonia formale nel Palazzo del Comune di Cittanova, la Cittadinanza Onoraria al Sacerdote don Salvatore Giovinazzo. Un riconoscimento che il Consiglio comunale ha conferito all’unanimità, dando seguito all’indirizzo dell’Amministrazione guidata dal Sindaco avv. Domenico Antico e al sentire diffuso della Comunità circa una missione pastorale svolta per trentaquattro anni al servizio della Comunità parrocchiale e dell’intero paese.

Il Consiglio comunale ha conferito la Cittadinanza Onoraria «in segno di riconoscenza e gratitudine per la preziosa missione svolta presso la Parrocchia Santuario Maria SS del Rosario in oltre trent’anni di impegno quotidiano quale guida spirituale e solido punto di riferimento per la vita sociale del paese. Un lavoro animato con amore paterno e visione illuminata nel segno della solidarietà, della vicinanza ai più deboli, della testimonianza concreta e il sostegno alla sana aggregazione giovanile per una più salda crescita civile, morale e sociale dell’intero territorio. Una preziosa pagina della nostra storia, fondata su un legame forte, profondo e identitario che rappresenta un esempio inestimabile per la costruzione del futuro».

Motivazioni ribadite nel corso della cerimonia dal Sindaco avv. Domenico Antico, che ha ripercorso il lavoro pastorale quotidiano, costante e discreto di don Salvatore, degli Assessori dott. Francesco Rao e avv. Rita Morano; dei Consiglieri comunali dott.ssa Mariagrazia Sergi, dott. Francesco Sgambetterra e dott. Girolamo Guerrisi.

L’intervento conclusivo del Sacerdote, oltre ai ringraziamenti all’Amministrazione comunale di Cittanova, al Consiglio e all’intera Comunità cittadina, ha riguardato la famiglia parrocchiale del Santissimo Rosario e quanti, nel corso dei decenni, hanno contribuito al radicamento luminoso e genuino della fede.

Particolarmente significativo ed emozionante il saluto al Sacerdote don Giuseppe Borelli.

Secondo il Sindaco avv. Domenico Antico: «oggi l’intera Comunità di Cittanova abbraccia una guida solida con cui rimane un legame sincero e indissolubile».

Presenti alla cerimonia, in una sala consiliare gremita di cittadini, anche autorità civili e militari del territorio e il Parroco dell’Arcipretura di San Girolamo don Letterio Festa.