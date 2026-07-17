Il consigliere comunale celebra l'ammissione del club neroarancio al campionato di Serie B Nazionale e invita società, istituzioni, tifosi e mondo economico a sostenere il nuovo percorso

«Accolgo con immenso entusiasmo e profonda soddisfazione la notizia ufficiale dell’ammissione della Pallacanestro Viola al prossimo campionato di Serie B Nazionale. Il ritorno nella terza serie rappresenta il giusto coronamento di un cammino virtuoso, frutto del grande lavoro svolto dentro e fuori dal campo da una società solida, da uno staff tecnico impeccabile e da tutti i partner che hanno sposato con coraggio questo progetto.

Questo traguardo deve essere un enorme motivo di orgoglio per la squadra e per la dirigenza, così come lo è, in modo assoluto, per tutta la città di Reggio Calabria. La Viola non è semplicemente una squadra di basket, ma un patrimonio identitario e sociale della nostra comunità, che restituisce alla nostra storica tradizione cestistica il palcoscenico nazionale che merita.

Tuttavia, come ha giustamente sottolineato la stessa proprietà neroarancio, questo non deve essere vissuto come un punto di arrivo, ma come una straordinaria linea di partenza. Da rappresentante delle istituzioni, ma soprattutto da cittadino e appassionato, voglio rivolgere un invito caloroso a tutta la dirigenza, allo staff e ai giocatori: continuiamo a fare sempre meglio e sempre di più. La Serie B Nazionale è una categoria prestigiosa e impegnativa, che richiede un ulteriore salto di qualità e uno sforzo corale per consolidare la struttura e competere ai massimi livelli possibili.

Un ringraziamento speciale e un applauso altrettanto caloroso vanno alla nostra straordinaria tifoseria. Le immagini del PalaCalafiore stracolmo e pulsante di passione durante le finali playoff rimarranno impresse nella storia sportiva recente della città. I tifosi sono stati, e dovranno continuare a essere, il vero sesto uomo in campo. Anche a loro si estende il mio invito a non abbassare la guardia, a far sentire un calore ancora maggiore e a pretendere, insieme a tutti noi, che il nome di Reggio Calabria continui a brillare.

La sfida per la stagione 2026/2027 è lanciata. La società ha dimostrato serietà e programmazione; ora tocca a tutta la città, alle istituzioni e al tessuto economico sostenere questo percorso. Noi ci siamo e faremo la nostra parte, fieri di questi colori e di questa maglia».