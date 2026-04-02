L’assessore ufficializza la sua candidatura nella coalizione guidata da Battaglia Sindaco
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Carmelo Romeo annuncia la sua candidatura per le elezioni comunali del 2026 nella coalizione guidata da Battaglia Sindaco. L’annuncio, condiviso attraverso un post sui social.
«Il mio impegno continua per una Reggio orgogliosa delle proprie radici, ma capace di innovare e offrire ai suoi figli le ragioni per restare e le opportunità per eccellere», scrive Romeo.
Il candidato invita alla partecipazione attiva dei cittadini: «Costruiamo insieme il futuro che la nostra Reggio Calabria merita», è il messaggio finale del post.