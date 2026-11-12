Per fare piena luce sulle procedure adottate, la Cisl Fp ha presentato formale richiesta per vedere la documentazione alla quale, purtroppo secondo una triste consuetudine dell'Ente, è stato fornito riscontro solo parziale

«La Cisl Fp accoglie con favore e sostiene l'introduzione delle norme volte a garantire, per la prima volta in modo strutturale, trasparenza ed equità all'interno del Comune di Reggio Calabria. In questa direzione, la nostra organizzazione sindacale esprime piena fiducia nella grande esperienza e nell'altissima professionalità del Vicesindaco, la dott.ssa Mariagrazia Arena, il cui autorevole percorso e i cui prestigiosi ruoli ricoperti all'interno della Magistratura rappresentano rigore, legalità e garanzia istituzionale per l'intera comunità e per i lavoratori.

Tuttavia – dichiara Vincenzo Sera, segretario generale Cisl Fp Reggio Calabria - le positive intenzioni dell'indirizzo politico e la competenza del Vicesindaco rischiano di scontrarsi con una prassi amministrativa consolidata che negli ultimi anni ha mostrato gravi elementi di opacità. La trasparenza non può rimanere un principio teorico, ma deve trovare immediata applicazione pratica e quotidiana nella gestione dei servizi e nella tutela del personale.

Emblematico è il caso dell’acquisto del nuovo software gestionale per il controllo di presenze e assenze, "Persevo", la cui introduzione sta creando pesanti disagi e criticità operative ai lavoratori. Per fare piena luce sulle procedure adottate, la Cisl Fp ha presentato formale richiesta di accesso agli atti alla quale, purtroppo secondo una triste consuetudine dell'Ente, è stato fornito riscontro solo parziale.

Si è preferito, non si capisce per quale motivo, non adottare un software che rispondesse alle esigenze organizzative e gestionali di tutti i settori e nello specifico, data la peculiarità degli orari utilizzati, ed in particolare a quello del Settore della Polizia Locale, tante promesse di revisione ed aggiornamento del software da parte del Settore Risorse Umane dell’Ente, ma da luglio nulla di fatto, come già evidenziato la gestione delle presenze del personale della Polizia Locale non risultano aggiornate dal mese di giugno e tale situazione comporta un ritardo nella quantificazione delle somme da liquidare relative alla indennità di turnazione, dei festivi e del lavoro notturno e straordinario che, ovviamente, andranno ad incidere sulla ripartizione generale del fondo del salario accessorio di tutti i dipendenti dell’Ente.

Il problema della mancata trasparenza, purtroppo, appare sistematico in alcuni settori dell'Amministrazione Comunale che non rispondono affatto alle istanze di accesso agli atti presentate dal sindacato, in alcuni casi negando perfino la documentazione e, i dati sui corsi di formazione, come registrato in modo emblematico nel - Servizio di Protezione Civile.

Un comportamento ostruzionistico che ha reso inevitabile l'invio di un esposto all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e al Responsabile RPTC (responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) dell’Ente stesso.

Di fronte al persistere di questo atteggiamento di chiusura da parte di determinati settori, la Cisl Fp è pronta a presentare ulteriori esposti alle autorità competenti e procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ristabilire la trasparenza è un passo fondamentale, confidiamo che l'autorevolezza e l'esperienza del Vicesindaco dott.ssa Arena possano finalmente abbattere i muri di gomma burocratici e garantire la totale ostensibilità degli atti, la correttezza dei gestionali e il rispetto delle prerogative sindacali», conclude Vincenzo Sera, segretario generale Cisl Fp Reggio Calabria.