La Prima Commissione consiliare Bilancio, presieduta da Filippo Quartuccio, si è riunita per l’esame del Documento unico di programmazione (Dup) e del Bilancio di previsione, due tra gli adempimenti più importanti dell’attività amministrativa dell’Ente.

Nel corso dei lavori è intervenuto il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, che ha evidenziato: «Si discute dell’ultimo bilancio di questa consiliatura, il compendio di cinque anni di attività amministrativa improntata al risanamento dei conti. Continuiamo lungo la bussola del riequilibrio finanziario e, rispetto a questo percorso, molte poste di bilancio saranno progressivamente liberate da mutui che arriveranno a definitiva estinzione, consentendo così di destinare maggiori somme alla manutenzione e all’impiego di risorse strategiche, ad esempio per Castore. Si ragionerà in un’ottica di ridefinizione dei cinque municipi, per costruire un’autonomia gestionale capace di rafforzare l’azione amministrativa sui territori».

Battaglia ha quindi evidenziato come «si abbassa il disavanzo con 27 milioni di euro accantonati, mantenendo una linea prudenziale nelle poste di bilancio e senza fare affidamento su risorse comunitarie, ma su somme subito spendibili». Infine, il ringraziamento rivolto agli uffici dell’Ente: «Ringrazio il direttore Consiglio e tutta la squadra del settore finanziario. Spesso, ingenerosamente, vengono presi di mira gli uffici, ma si tratta di un punto d’eccellenza che va sottolineato indipendentemente dagli schieramenti politici, perché rappresenta un ente in salute». Prima della votazione finale sono intervenuti i consiglieri Giuseppe Marino, Giovanni Latella, Giuseppe Giordano, Demetrio Marino e Antonino Minicuci. I lavori sono stati conclusi dal presidente Filippo Quartuccio.