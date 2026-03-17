Tra i compiti principali affidati al Commissario vi sono l’amministrazione del patrimonio residuo dell’Amministrazione, la liquidazione dei debiti pregressi e la garanzia che l’intera procedura si svolga nel rispetto delle norme vigenti, dei principi di legalità e della massima trasparenza

«Nel contesto di una grave crisi finanziaria che ha colpito il Comune, si è ufficialmente insediato il Commissario Straordinario di Liquidazione, figura fondamentale prevista dalla normativa vigente per la gestione della procedura di dissesto finanziario dell’ente.

Il commissario Francesco Battaglia – riferisce l’avvocato Francesco Ventura – ha inteso prioritariamente ringraziare il prefetto Clara Vaccaro per la fiducia accordata in considerazione della complessità dell’incarico affidato e ha immediatamente incontrato il sindaco Micari, gli Amministratori, il segretario generale Antonia Musolino, i Responsabili degli Uffici e i dipendenti comunali, ai quali ha chiesto e ottenuto la loro massima disponibilità a collaborare, al fine di garantire lo svolgimento della procedura di liquidazione con celerità e nel rispetto delle reciproche competenze, evitando ritardi nel processo di risanamento economico-finanziario dell’ente.

Il dottore Francesco Battaglia, funzionario della Prefettura di Reggio Calabria vanta una lunga e consolidata esperienza nell’amministrazione degli enti locali e nell’affiancamento di amministrazioni in condizioni di criticità finanziaria e istituzionale. Nel corso della sua carriera ha già curato procedure di liquidazione presso i comuni di Caulonia, Camini, Bagnara Calabra e Taurianova. Inoltre, è stato nominato Commissario in enti sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata, in scioglimenti ordinari e ha ricoperto il ruolo di Commissario in diversi accessi antimafia presso enti locali.

L’insediamento del Commissario rappresenta un momento di svolta per la comunità, segnando l’avvio di una fase delicata ma decisiva per il futuro dell’ente. Tra i compiti principali affidati al Commissario vi sono l’amministrazione del patrimonio residuo del Comune, la liquidazione dei debiti pregressi e la garanzia che l’intera procedura si svolga nel rispetto delle norme vigenti, dei principi di legalità e della massima trasparenza.

Il percorso che attende il Commissario è complesso e articolato: egli dovrà procedere all’accertamento della massa passiva, valutare e, ove necessario, su indicazione dell’Ente alienare i beni non indispensabili, riscuotere i crediti nonché predisporre i piani di pagamento dei creditori nel rispetto delle priorità stabilite dalla legge. Parallelamente, sarà centrale il dialogo con la cittadinanza, affinché le diverse fasi della procedura vengano comunicate con chiarezza e trasparenza.

Il Commissario informa tutti i creditori che sul sito istituzionale del Comune (www.comune.sanroberto.rc.it) è stata pubblicata l’istanza di ammissione alla massa passiva del dissesto finanziario. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione, secondo le modalità indicate.

L’auspicio condiviso dalla cittadinanza e dalle istituzioni è che l’azione del Commissario, svolta con professionalità, rigore e senso dello Stato, possa restituire al Comune stabilità finanziaria, trasparenza amministrativa e rinnovata fiducia nel futuro», conclude l’avvocato Francesco Ventura.