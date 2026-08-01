Il segretario regionale di Alternativa popolare: «Saprà onorare un incarico di grande responsabilità e guiderà i lavori con imparzialità, rigore e spirito costruttivo, favorendo un confronto rispettoso tra tutte le forze politiche»

«Desidero rivolgere le più sincere congratulazioni a Emiliano Imbalzano per la sua elezione alla presidenza della commissione Consiliare Affari Istituzionali del Comune di Reggio Calabria, un organismo strategico chiamato ad occuparsi di materie decisive quali l'organizzazione dell'Ente, il personale, il decentramento amministrativo, i rapporti con la Città Metropolitana, l'efficienza della macchina comunale, la sicurezza, la legalità e la valorizzazione dei beni confiscati». Lo dichiara Massimo Ripepi, segretario regionale di Alternativa Popolare Calabria.

«Si tratta di un incarico che richiede competenza, equilibrio, autorevolezza e profonda conoscenza delle istituzioni, qualità che Emiliano Imbalzano ha dimostrato nel corso della sua lunga esperienza amministrativa e politica, distinguendosi sempre per preparazione, serietà, capacità di dialogo, per le riconosciute doti morali ed etiche che ne hanno caratterizzato il percorso pubblico e per un profondo senso delle istituzioni.

Sono certo che saprà guidare i lavori della Commissione con imparzialità, rigore e spirito costruttivo, favorendo un confronto rispettoso tra tutte le forze politiche e contribuendo a rafforzare la qualità dell'azione amministrativa nell'esclusivo interesse della città.