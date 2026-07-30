I legali Politi e Aglieco: «Le contestazioni riguardano un procedimento penale ancora in corso, non sono fatti accertati. Il suo amore per i colori amaranto non può essere un elemento di valutazione anticipata rispetto alle contestazioni»

Riceviamo e pubblichiamo.

In relazione all’articolo pubblicato sul procedimento penale che riguarda il signor Girolamo Emanuele Lubrano, gli avvocati Corrado Politi e Maddalena Aglieco, entrambi del Foro di Reggio Calabria, ritengono doveroso precisare che le circostanze riportate rappresentano fatti oggetto di contestazione nell’ambito di un procedimento penale ancora in corso e non costituiscono, allo stato, fatti definitivamente accertati.

Ad oggi non è intervenuto alcun rinvio a giudizio e nessun giudice ha accertato alcuna responsabilità a carico del signor Lubrano. Le contestazioni dovranno essere valutate nelle sedi competenti, nel pieno rispetto del contraddittorio e delle garanzie difensive.

La difesa richiama l’art. 27 della Costituzione e il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188, in materia di presunzione di innocenza e corretta informazione giudiziaria, principi che impongono di distinguere sempre tra una contestazione e una responsabilità accertata.

Siamo consapevoli del valore del diritto di cronaca e del ruolo fondamentale dell’informazione, ma riteniamo necessario che venga rappresentato correttamente lo stato del procedimento, evitando che una persona possa essere considerata responsabile prima che la giustizia abbia fatto il proprio corso.

Il sig. Lubrano è da sempre un tifoso della Reggina e ha vissuto la propria passione per i colori amaranto come parte della propria storia personale. Tale appartenenza sportiva non può e non deve costituire un elemento di valutazione anticipata rispetto alle contestazioni oggetto del procedimento.

Il sig. Lubrano dichiara di confidare pienamente nella giustizia e nell’accertamento della verità, ribadendo la propria estraneità alle contestazioni mosse nei suoi confronti.