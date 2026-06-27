Il presidente del Circolo di FdI: «Questa opacità non può essere liquidata con l’emergenza legata alla scadenza dei termini, peraltro già prorogati e sotto diffida del Ministero dell’Interno: è un problema di democrazia reale»

«È vero che il termine per l’approvazione del rendiconto è stato oggetto di proroga; ed è altrettanto vero che l’eventuale diffida prefettizia non comporta, di per sé, la nullità dell’atto qualora il Consiglio comunale deliberi entro il termine assegnato, ma questo rappresenta il minimo sindacale: una lettura minima, formale e difensiva del problema.

Sul piano politico e istituzionale – sottolinea Antonio Messina, presidente del Circolo di FdI di Villa San Giovanni - la questione è molto più seria. Un Comune gravato da una situazione finanziaria compromessa, amministrato da chi rivendica efficienza, dinamismo e capacità di governo, dovrebbe dimostrare tali qualità anzitutto nella predisposizione tempestiva, ordinata e completa dei documenti fondamentali dell’ente.

Il rendiconto non è un adempimento burocratico qualsiasi: é l’atto con cui l’amministrazione rende conto alla città della gestione delle risorse pubbliche, delle entrate effettivamente riscosse, dei residui mantenuti, dei debiti, degli accantonamenti, dei vincoli e della reale condizione finanziaria dell’ente.

Non si attende sulla porta l’intervento prefettizio per produrre gli atti essenziali del bilancio. Un ente in dissesto dovrebbe predisporli nei tempi ordinari, in modo completo, trasparente e verificabile, consentendo a cittadini, consiglieri e forze politiche di valutarli compiutamente.

Il dato ancora più rilevante emerge dalla difficoltà di reperire, consultare e verificare gli atti essenziali del procedimento contabile: le deliberazioni richiamano allegati, prospetti analitici, elenchi dei residui, variazioni di bilancio, relazione sulla gestione, nota integrativa e pareri tecnici. Tuttavia, per come gli atti risultano pubblicati e concretamente accessibili, tali documenti non sono disponibili.

Eppure non è materiale decorativo ma la sostanza tecnica dell’atto principale, senza i quali il cittadino non può comprendere, il consigliere non può esprimersi consapevolmente, l’opinione pubblica non è correttamente informata.

Stessa considerazione riguarda i pareri: in un procedimento di tale rilievo, i pareri di regolarità tecnica e contabile e il parere dell’organo di revisione devono essere non solo acquisiti, ma chiaramente identificabili, tempestivi, completi e facilmente consultabili. Invece, emergono profili che richiedono immediati chiarimenti, anche con riferimento alla piena tracciabilità del parere dell’organo di revisione e alla completezza della documentazione posta a supporto delle deliberazioni.

Questa opacità non può essere liquidata con l’emergenza legata alla scadenza dei termini, peraltro già prorogati e sotto diffida del Ministero dell’Interno: è un problema di democrazia reale.

Un’amministrazione che rivendica efficienza, democrazia e cultura europea dovrebbe sapere che l’accessibilità degli atti pubblici non è una concessione alla minoranza, né un favore ai cittadini più attenti. È il fondamento della responsabilità amministrativa e del controllo democratico.

Senza documenti completi, la discussione pubblica è monca, confusa e impoverita. E in questa confusione ciascuno può affermare tutto e il contrario di tutto, in entrambi i casi nascondendo la verità e rendendo vano lo sforzo del legislatore, nazionale ed europeo, che negli ultimi anni ha rafforzato gli obblighi di pubblicità per favorire la partecipazione democratica, il controllo diffuso e la corretta informazione dell’opinione pubblica. La trasparenza non si proclama: si pratica», conclude Antonio Messina, presidente del Circolo di FdI di Villa San Giovanni.