La consigliera regionale: «Qui, vengono accolti ragazzi che vivono situazioni di particolare fragilità e che hanno bisogno di percorsi educativi, assistenza e opportunità per costruire un futuro diverso. È necessario sostenere una realtà così preziosa e fare in modo che le difficoltà economiche non compromettano la continuità di un servizio essenziale»

Una visita istituzionale per accendere i riflettori su una realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento per l’accoglienza, l’educazione e il recupero di minori e giovani in condizioni di forte disagio sociale e familiare. La consigliera regionale di Fratelli d’Italia Daniela Iiriti, insieme all’assessore regionale alle Politiche sociali Pasqualina Straface, si è recata ieri presso la comunità Monti di Polistena per conoscere da vicino le difficoltà legate al mancato pagamento degli stipendi al personale.

La presenza dell’assessore ha rimarcato l’attenzione della Regione Calabria di un confronto istituzionale ardentemente voluto dalla consigliera Iiriti, con l’obiettivo di portare all’attenzione le problematiche della struttura e rafforzare il dialogo con gli operatori impegnati quotidianamente in un servizio di grande valore sociale.

«Ho ritenuto importante favorire questo momento di confronto con l’assessore Straface – ha dichiarato Daniela Iiriti – perché la comunità Monti rappresenta un presidio fondamentale per il territorio. Qui, vengono accolti ragazzi che vivono situazioni di particolare fragilità e che hanno bisogno di percorsi educativi, assistenza e opportunità per costruire un futuro diverso. È necessario sostenere una realtà così preziosa e fare in modo che le difficoltà economiche non compromettano la continuità di un servizio essenziale».

«Un ringraziamento particolare – ha aggiunto Iiriti – va agli operatori che ogni giorno, con grande professionalità e spirito di servizio, si prendono cura di questi ragazzi. Persone come frate Stefano, che ha scelto di dedicare la propria vita al loro percorso di crescita e riscatto, rappresentano un esempio concreto di impegno umano e sociale che merita attenzione, rispetto e sostegno».

La comunità Monti, attraverso il progetto "Percorsi di Speranza", accompagna i giovani in un cammino di crescita e reinserimento sociale. Quando le condizioni lo consentono, l’obiettivo è favorire il ritorno nelle famiglie d’origine; negli altri casi si lavora per individuare nuove soluzioni familiari o percorsi di autonomia, anche attraverso l’inserimento nel mondo del lavoro.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate le problematiche economiche che stanno interessando la struttura, a partire dai ritardi nel pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Una situazione che, oltre a creare difficoltà al personale, rischia di incidere sulla continuità di un’attività educativa e assistenziale rivolta a giovani particolarmente fragili.

La visita si è conclusa con l’impegno a seguire da vicino l’evoluzione della vicenda e a individuare, per quanto di competenza della Regione, le possibili soluzioni per garantire la continuità del servizio e tutelare sia gli operatori sia i ragazzi accolti nella comunità.