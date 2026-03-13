Il centrodestra calabrese si prepara alle prossime elezioni amministrative ribadendo compattezza e unità d’azione. Nei giorni scorsi i massimi rappresentanti regionali dei partiti della coalizione si sono riuniti presso la sede del coordinamento regionale di Forza Italia Calabria per fare il punto sulle strategie politiche e sull’organizzazione della tornata elettorale che interesserà diversi territori della regione.

Un incontro che, secondo quanto riferito in una nota congiunta, si è svolto in un clima di «grande condivisione su obiettivi, idee e proposte programmatiche», confermando il momento di «fervore e compattezza» che attraversa la coalizione tanto a livello nazionale quanto regionale. Un clima, spiegano i coordinatori, ulteriormente rafforzato dall’evento “A 10 passi dal futuro”, organizzato da Forza Italia a Reggio Calabria nel giorno di San Valentino.

«Ci siamo ritrovati in grande condivisione su obiettivi, idee e proposte programmatiche – affermano i coordinatori regionali –. La squadra è proiettata alle prossime, imminenti elezioni amministrative che toccheranno diverse realtà importanti. C’è voglia di incidere ancora e tanto nell’impegnativo ed entusiasmante percorso di sviluppo e rilancio della Calabria e di ogni singolo territorio che la compone, risolvendo i problemi, migliorando i servizi e valorizzando l’enorme potenziale spesso inespresso».

A firmare la nota congiunta sono Wanda Ferro per Fratelli d’Italia, Valeria Sudano per la Lega, Pino Galati per Noi Moderati, Salvatore Bulzomì per l’Unione di Centro e Francesco Cannizzaro per Forza Italia.

I partiti del centrodestra hanno inoltre ribadito che la coalizione si presenterà unita in tutte le competizioni amministrative della prossima tornata elettorale. Nel corso del confronto sono state assunte alcune decisioni organizzative sulle principali città chiamate al voto.

Per quanto riguarda Crotone, è stato deciso di portare avanti «un progetto unitario e coeso», mentre su Reggio Calabria la coalizione ha stabilito di affidare a Forza Italia la responsabilità di avanzare la proposta di candidato sindaco, all’interno di un percorso che sarà condiviso con tutti i partiti della coalizione.

«Crotone e Reggio, fondamentali per le dinamiche complessive della Calabria – concludono i coordinatori – ci vedranno uniti più che mai, determinati e con una visione chiara: il centrodestra è pronto a guidare, con responsabilità e visione, una nuova stagione di crescita e prosperità».