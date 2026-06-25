All’ordine del giorno undici punti, tra cui la rottamazione quinquies, variazioni di bilancio, il riconoscimento di debiti fuori bilancio e l’adesione del Comune all’associazione “Avviso Pubblico”
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Il Presidente del Consiglio Comunale avv. Davide Lurasco ha convocato una seduta del civico consesso per giovedì 25 giugno alle ore 17, che avrà luogo nell'apposita sala delle adunanze del Comune, in sessione Straordinaria di prima convocazione ed in mancanza di numero legale per il giorno 26 giugno 2026 alle ore 18:00 in seconda convocazione per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di seguito riportato:
- Approvazione verbali delle sedute precedenti.
- Modifiche al Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
- Adesione alla "Rottamazione Quinquies" – Art. 1, commi da 82 a 101, della Legge n. 199/2025 e art. 10-quinquies del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in Legge 22 maggio 2026, n. 88.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 25.05.2026 avente ad oggetto: “Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 (art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000)” – Ratifica.
- Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 344/2026 emessa dal Giudice di Pace di Locri.
- Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 275/2026 emessa dal Giudice di Pace di Locri.
- Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 451/2026 emessa dal Giudice di Pace di Locri.
- Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 478/2026 emessa dal Giudice di Pace di Locri.
- Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 458/2026 emessa dal Giudice di Pace di Locri.
- Adesione del Comune di Siderno all'Associazione "Avviso Pubblico".