All’ordine del giorno undici punti, tra cui la rottamazione quinquies, variazioni di bilancio, il riconoscimento di debiti fuori bilancio e l’adesione del Comune all’associazione “Avviso Pubblico”

Il Presidente del Consiglio Comunale avv. Davide Lurasco ha convocato una seduta del civico consesso per giovedì 25 giugno alle ore 17, che avrà luogo nell'apposita sala delle adunanze del Comune, in sessione Straordinaria di prima convocazione ed in mancanza di numero legale per il giorno 26 giugno 2026 alle ore 18:00 in seconda convocazione per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di seguito riportato: