Il saluto e l’accoglienza del presidente Francesco Catalano. Il consigliere uscente ha rassegnato le dimissioni a seguito dell'elezione a consigliere di circoscrizione nella città di Reggio Calabria

«In occasione dell'ultima seduta del Consiglio Comunale, desidero rivolgere, a nome mio e dell'intera Assemblea, un profondo e sentito ringraziamento all’amico e consigliere uscente Carmine Sgarlata, che ha rassegnato le proprie dimissioni a seguito dell'elezione a consigliere di circoscrizione nella città di Reggio Calabria». È quanto dichiara in una nota il presidente del Consiglio Comunale di Scilla, Francesco Catalano.

«A Carmine mi lega un rapporto di stima sincera, alimentato da mesi di condivisione e lavoro incessante al servizio della nostra Scilla. Il suo contributo è stato determinante in passaggi cruciali per la vita dell’Ente: dalla gestione dei fondi Pnrr al costante presidio del territorio, con interventi puntuali su criticità storiche quali le perdite idriche e la mitigazione del rischio idrogeologico. Non da ultimo, il suo impegno ha lasciato il segno nella riqualificazione e nella promozione turistica e culturale del nostro borgo.

Un ringraziamento particolare va alla sua dedizione verso la frazione di Melia, dove Carmine è stato, in questi anni, un punto di riferimento essenziale e infaticabile per ogni cittadino. Nonostante il suo nuovo e prestigioso impegno istituzionale a Reggio Calabria, siamo certi che Carmine continuerà a essere parte attiva e risorsa preziosa della nostra squadra di governo, non facendo mai mancare il suo supporto e la sua visione.

Contestualmente, è con grande piacere che diamo il benvenuto tra i banchi del Consiglio a Giovanni Santafemia.

Giovanni ha esordito con un intervento politico di spessore, ripercorrendo con orgoglio la sua storia militante nel Partito Socialista Italiano e rendendo un commosso omaggio al compianto Sindaco G. Vita, indicato come suo esempio di vita e di rettitudine amministrativa. Conosciamo tutti Giovanni come persona perbene, seria, dedita al lavoro e alla famiglia; qualità che, unite alla sua esperienza, saranno di fondamentale supporto all’azione amministrativa. Siamo certi che saprà dare un contributo decisivo in un'ottica di sviluppo sostenibile e di profonda solidarietà verso tutte le fasce sociali della nostra comunità.

A Carmine Sgarlata va il nostro augurio per la nuova sfida che lo attende; a Giovanni Santafemia il più caloroso benvenuto e l'augurio di un proficuo lavoro per il bene di Scilla», conclude il presidente del Consiglio Comunale di Scilla, Francesco Catalano.