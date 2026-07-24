Il sindaco Francesco Cannizzaro: «È da qui che inizia una nuova stagione, in cui ogni comunità avrà voce e pari dignità»

Si è tenuta ieri sera, a Palazzo Alvaro, la cerimonia di proclamazione dei 14 eletti al Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, alla presenza del Sindaco Francesco Cannizzaro e dei componenti della Commissione elettorale.

Pasquale Brizzi, Marco Caruso, Chiara Luccisano, Domenico Maio, Francesco Malara, Fiorentino Riganò, Gianpietro Scarfò, Giovanni Verduci, Roberto Vizzari, Pierpaolo Zavettieri, Vittoria Luciano, Domenico Mantegna, Alessandro Repaci e Carmelo Versace-

«Questo è un Consiglio Metropolitano che rappresenta davvero tutto il territorio di Reggio Calabria - ha dichiarato Cannizzaro - Un impegno preso in campagna elettorale e oggi diventato realtà: un'Assemblea non più Reggio-centrica, ma espressione di tutta l'area metropolitana, e soprattutto competente e di qualità.

È da qui che inizia una nuova stagione, in cui ogni comunità avrà voce e pari dignità. Perché un territorio cresce ed è davvero forte solo quando nessuno resta ai margini».