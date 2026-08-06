Il provvedimento impegna la Giunta regionale a superare le criticità amministrative che limitano la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare affidato a Ferrovie della Calabria, con particolare attenzione alle linee taurensi e ai servizi di pubblica utilità

Nel corso dell’ultimo Consiglio regionale è stata approvata la mozione recante misure per la valorizzazione e la gestione dei beni immobili regionali affidati a Ferrovie della Calabria S.r.l.. Tra i consiglieri regionali proponenti, Giuseppe Mattiani, particolarmente soddisfatto per il risultato raggiunto.

«Con la mozione approvata dal Consiglio regionale abbiamo impegnato la Giunta regionale ad effettuare una serie di attività volte a risolvere delle problematiche che purtroppo incidono ancora sulla vita della Società Ferrovie della Calabria. In particolare, parte del patrimonio disponibile trasmesso in favore di Ferrovie della Calabria S.r.l. risulta non pienamente trascritto o in corso di regolarizzazione. Addirittura, l’ambito di applicazione della norma regolamentare estende impropriamente la condizione del preventivo riscontro della trascrizione anche agli attraversamenti relativi alle reti di pubblica utilità (es. infrastrutture elettriche, idriche, fognarie, di telecomunicazione), causando il blocco amministrativo di procedure poste a tutela del pubblico interesse. Difatti, le rilevate criticità incidono nei procedimenti amministrativi finalizzati all’adozione dei provvedimenti di concessione e alla stipulazione dei contratti di locazione sui beni immobili in questione, impedendone ogni forma di valorizzazione economica, sociale e turistica, così come previsto dalla normativa di settore, con grave danno per il patrimonio pubblico, per i cittadini e per le imprese locali».

Prosegue ancora il consigliere Mattiani:

«Penso alle linee taurensi, inibite al trasporto di pubblico servizio e a qualsiasi utilizzo alternativo per finalità pubbliche o sociali, con la compromissione del patrimonio pubblico, in alcuni casi occupato abusivamente. Per tale ragione, l’importante risultato impegna la Giunta ad avviare una verifica complessiva dell’efficacia applicativa del Regolamento regionale, al fine di superare le gravi difficoltà riscontrate sino ad oggi, anche in ordine alle trascrizioni del patrimonio disponibile trasmesso in favore di Ferrovie della Calabria. Inoltre, la impegna a valutare l’introduzione di una specifica disciplina per gli attraversamenti destinati alla realizzazione, manutenzione o potenziamento di infrastrutture e reti di pubblico servizio, assicurando la continuità dei servizi essenziali e la salvaguardia del pubblico interesse, nel rispetto della normativa vigente. Indi, una mozione molto articolata, ma allo stesso tempo che cerca finalmente di risolvere problemi da troppo tempo rimasti irrisolti», conclude Mattiani.