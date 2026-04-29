I dem all’attacco: «Chiediamo che venga fatta luce al più presto»
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Il Pd Calabria interviene sulla notizia di un possibile transito, nel porto di Gioia Tauro, di container con materiale destinato a uso militare diretto in Israele e chiede un immediato accertamento dei fatti da parte delle autorità competenti. «Urge trasparenza su quanto sta accadendo. Il porto di Gioia Tauro – si legge in una nota del Pd Calabria – è un’infrastruttura strategica per l’economia regionale e nazionale, che deve operare nell’assoluto rispetto delle norme italiane ed europee, soprattutto in presenza di traffici sensibili».
Il partito sollecita il governo, le autorità portuali e tutti gli organismi di controllo a fornire chiarimenti puntuali sulla natura dei materiali, sulle autorizzazioni rilasciate e sulla destinazione finale dei carichi. «È indispensabile – prosegue la nota – fugare ogni dubbio. Il porto di Gioia Tauro non può essere esposto a opacità o ambiguità che rischiano di comprometterne la credibilità internazionale e la funzione di snodo logistico di primo piano nel Mediterraneo».
Il Pd Calabria ribadisce l’esigenza di rispettare sempre le normative vigenti in materia di esportazione di armamenti e dei principi del diritto internazionale, in un contesto globale segnato da tensioni e conflitti che inducono ad agire con responsabilità e prudenza. «Chiediamo che venga fatta luce al più presto. La Calabria – conclude il Pd Calabria – ha diritto alla trasparenza, alla legalità e alla tutela delle proprie risorse».