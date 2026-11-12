Sindaci, aziende, lavoratori, giovani, associazioni hanno partecipato al Consiglio Comunale aperto che abbiamo convocato per condannare il grave fatto criminoso subito da Auddino Edilizia srl

Ieri sera a Polistena abbiamo scritto una bellissima pagina di storia pulita della nostra terra. In tantissimi, cittadini, Sindaci, aziende, lavoratori, giovani, associazioni hanno partecipato al Consiglio Comunale aperto che abbiamo convocato per condannare il grave fatto criminoso subito da Auddino Edilizia srl, un’azienda che opera nel settore dell’edilizia da molti anni e dà lavoro e occupazione a tante famiglie.

E’ emersa affinità di intenti e una rete di solidarietà estesa, infra-territoriale e spontanea nelle attestazioni di solidarietà. C’eravamo tutti, anche gli organi di stampa che giustamente hanno dato risalto alla vicenda affinchè giunga chiaro un messaggio: POLISTENA NON SI PIEGA ALLA LEGGE MAFIOSA. E come fatto in passato questa comunità continuerà con coraggio ad impegnarsi a fianco delle vittime, incoraggiandole a percorrere l’unica via possibile quella dell’onestà, dell’economia legale, del lavoro pulito.