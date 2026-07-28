All'ordine del giorno la convalida degli eletti
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Il Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria, on. Francesco Cannizzaro, ha convocato per domani, mercoledì 29 luglio, la prima seduta del nuovo Consiglio Metropolitano, appena 6 giorni dopo la formale proclamazione dei quattordici eletti.
I lavori dell'Aula di Palazzo Alvaro avranno inizio alle ore 19:00 in prima convocazione e, in caso di mancanza del numero legale, alle ore 20:00 in seconda convocazione.
Durante la seduta, il nuovo Consiglio Metropolitano sarà chiamato a discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: convalida formale dei nuovi Consiglieri Metropolitani proclamati eletti; provvedimenti in materia di Servizio Civile Universale; approvazione della manovra di salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2026-2028; variazione al bilancio di previsione per l'anno in corso, con l'applicazione di quote derivanti dall'avanzo accantonato.