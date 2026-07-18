La presidente del Parlamento europeo rivolge parole di stima all'eurodeputata calabrese, sottolineandone impegno e passione nel rappresentare l'Italia e la Calabria nelle istituzioni europee

«Grazie di essere una rappresentante così degna dell’Italia e della Calabria in Europa». Ad affermarlo è la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola che, rivolgendosi all’europarlamentare Giusi Princi, come testimoniato in un video pubblicato sui social, riconosce l’eurodeputata come una «garanzia» italiana e calabrese.

La Presidente Metsola, nel salutare l’On. Giusi Princi prima della pausa estiva, ha espresso grande apprezzamento per il lavoro svolto dall’europarlamentare calabrese, rivolgendole parole di profonda stima e sincero apprezzamento che confermano la serietà e l’impegno con cui Giusi Princi porta avanti, da due anni, il proprio mandato parlamentare europeo.

Una testimonianza di stima di particolare rilievo, tutt’altro che scontata. Non è frequente, infatti, che la Presidente del Parlamento europeo, considerata tra le donne più influenti al mondo e chiamata a guidare il Parlamento in una fase particolarmente complessa per il futuro dell’Unione europea, rivolga attestazioni di tale intensità a un’eurodeputata dopo appena due anni di lavoro, in un Parlamento composto da 720 eurodeputati provenienti da 27 Stati membri.

Le parole della Presidente Metsola, inoltre, rappresentano un riconoscimento che assume il valore di un tributo all’intera Calabria, una regione che, anche grazie all’impegno e alle competenze dell’On. Princi, continua ad affermarsi autorevolmente nelle istituzioni europee. Nei confronti della Calabria, la Presidente del Parlamento europeo ha espresso apprezzamento in tutti gli incontri intercorsi con l’eurodeputata calabrese.

«Ho cominciato a conoscere la tua regione anche tramite te, il tuo lavoro e la passione che hai», afferma oggi Roberta Metsola, ringraziando l’On. Giusi Princi per averla invitata a visitare la regione.