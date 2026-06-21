«Per i dati di Bankitalia sulla crescita delle regioni, la Calabria segna un +1,1% ed è la regione che ha registrato il maggiore incremento lo scorso anno. Un risultato storico il cui merito va alla maggioranza di centrodestra che governa lo Stato e la stessa Regione. Sono fiera di farne parte e del lavoro che stiamo portando avanti, che dà frutti concreti e registrabili, sotto gli occhi di tutti».

La Senatrice della Lega Tilde Minasi commenta con queste parole i dati diffusi dalla Banca centrale, per i quali appunto la regione italiana cresciuta più di tutte nel 2025 è proprio la Calabria.

«La spinta alla crescita – prosegue la Senatrice – è stata data da una serie di misure varate negli anni scorsi dal Governo. Innanzitutto la ZES del Mezzogiorno, cioè la Zona a regime fiscale agevolato che il Governo ha voluto introdurre nel Sud Italia per attrarre investimenti. Ed evidentemente ci è riuscito, se i dati registrano un “risveglio” anche dell’economia per esempio campana, con lo 0,9% in più lo scorso anno.

In Calabria, però – continua Minasi – alla Zes, che riguarda tutto il Meridione, si sono aggiunte anche altre scelte e fruttuosi investimenti, come quelli sul porto di Gioia Tauro, hub strategico per l’intero Paese in cui il volume di traffico continua a salire vorticosamente, con addirittura un +14% nel 2025, che lo rende certamente l’infrastruttura più viva dell’intero Sud Italia.

Ma non solo: anche gli aeroporti segnano una crescita imponente – dice ancora la Senatrice – con più di 4 milioni di passeggeri su tutto il territorio regionale. L’incidenza maggiore – e ne sono ben felice – è data dall’aeroporto di Reggio Calabria, che grazie all’intervento del ministro Salvini prima e alla capacità attrattiva del governatore Occhiuto dopo, ha raggiunto numeri mai visti in riva allo Stretto, sicuramente destinati a crescere ancora anche attraverso l’impegno subito messo in campo dal nuovo Sindaco Cannizzaro.

C’è poi un ultimo dato che ci fa davvero gioire ulteriormente – sottolinea Minasi – e ci dà grandissimo ottimismo per il futuro: quello relativo all’occupazione, che vede un’impennata, mai raggiunta finora, del 3,8%. Significa che anche la Calabria inizia a fare impresa e produrre posti di lavoro e che i nostri giovani presto potranno finalmente decidere di fermarsi per creare qui il loro futuro o tornarci dopo aver fatto esperienze fuori.

Sono davvero felice e orgogliosa – aggiunge la Senatrice – per quanto stiamo riuscendo a fare. Anche la sinergia tra Stato e Regione sta ripagando, con risultati di cui tutta la popolazione sta beneficiando. La fiducia dei cittadini è stata ripagata e continuerà a esserlo, perché il nostro impegno – conclude – non si fermerà certo qui, ma andrà avanti per cristallizzare e anzi rendere inarrestabile questo eccellente trend di crescita mai registrato finora».