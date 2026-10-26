«Nessun amministratore della cosa pubblica va lasciato solo, soprattutto quando si trova a fronteggiare la criminalità organizzata: a Simona Scarcella va tutta la mia vicinanza e il pieno appoggio nella sua battaglia per la legalità». Così Antonio De Caprio, consigliere della Regione Calabria di Forza Italia dopo l'audizione odierna della sindaca di Gioia Tauro nella Commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa di cui è segretario.

«Il racconto dei gravissimi episodi intimidatori che hanno colpito Scarcella, rivolti anche all'indirizzo dei propri familiari - ha aggiunto De Caprio -, non può lasciare nessuno nell'indifferenza. Sono certo che la commissione non lascerà cadere inascoltata la sua richiesta di attenzione e tutela». Dopo l'ascolto la Commissione, sotto la presidenza del consigliere Marco Polimeni, ha deciso di trasmettere i contenuti dell'audizione agli organi competenti e di avviare un'interlocuzione con la Commissione parlamentare antimafia.