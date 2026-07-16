L'Amministrazione comunale di Reggio Calabria, guidata dal Sindaco Francesco Cannizzaro, prosegue nell'azione volta a favorire il dialogo con i contribuenti e a promuovere strumenti che agevolino la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell'Ente.

In questa direzione, su proposta dell'Assessore ai Tributi Demetrio Marino, la Giunta comunale ha approvato una deliberazione con la quale viene disposto il differimento di 15 giorni del termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del Regolamento comunale per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 22 dell'11 maggio 2026.

Il provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Regolamento, accoglie la richiesta avanzata congiuntamente dall'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (Uppi), da Federproprietà e dalla Camera degli Avvocati Tributaristi di Reggio Calabria, consentendo di prorogare dal 15 al 31 luglio 2026 il termine entro il quale i contribuenti possono presentare l'istanza per conoscere l'ammontare delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata e valutare la successiva adesione al beneficio.

La deliberazione stabilisce espressamente che restano invariati tutti gli altri termini previsti dalla procedura, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione di adesione, alla comunicazione degli importi dovuti e alle scadenze dei pagamenti, salvaguardando così il cronoprogramma e gli obiettivi di riscossione dell'Ente.

«Con questa deliberazione - dichiara l'Assessore ai Tributi Demetrio Marino - abbiamo voluto offrire un'ulteriore opportunità ai cittadini che intendono regolarizzare la propria posizione nei confronti del Comune. La richiesta di proroga, avanzata dalle associazioni di categoria e dagli operatori del settore, è stata ritenuta meritevole di accoglimento perché consente di ampliare la platea dei potenziali beneficiari senza incidere sui tempi complessivi della procedura.

Il nostro Sindaco, on. Francesco Cannizzaro, e tutta la squadra di governo cittadino sono impegnati a costruire un rapporto sempre più improntato alla condivisione e collaborazione tra Ente e cittadini. La definizione agevolata rappresenta uno strumento importante di equità fiscale, perché consente di regolarizzare le posizioni debitorie relative alle ingiunzioni fiscali e agli accertamenti esecutivi emessi dal Comune per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, versando il capitale dovuto e le spese previste dalla normativa, con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi oggetto dell'agevolazione. La proroga offre ai contribuenti un tempo maggiore per valutare questa opportunità senza modificare il calendario complessivo della procedura e senza incidere sulla programmazione finanziaria dell'Ente».

La deliberazione approvata dalla Giunta autorizza inoltre gli uffici comunali e la società in house Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. a dare immediata attuazione alla proroga e dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché sul portale di Hermes e sulla piattaforma telematica dedicata alla definizione agevolata (https://www.hermesrc.it/Articolo/Details/159).

I contribuenti interessati potranno pertanto presentare l'istanza preliminare entro il 31 luglio 2026, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dal Comune e da Hermes Servizi Metropolitani, fermo restando il rispetto di tutte le successive scadenze previste dal Regolamento comunale.