Riguarda accertamenti e ingiunzioni di pagamento di Imu, Tasi, Tari, Cup, Canone idrico e sanzioni per violazioni del Codice della strada, notificati entro il 31 dicembre 25

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 18 del 29 aprile 2026, ha approvato all’unanimità il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell’art. 1, commi da 102 a 110 della Legge 30 dicembre 2025, n° 199, che permette ai cittadini che hanno ricevuto ingiunzioni di pagamento e accertamenti divenuti definitivi, notificati entro il 31 dicembre 2025, di estinguere i debiti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari di notificazione degli atti.

Il regolamento disciplina ingiunzioni di pagamento e accertamenti definitivi relativi a Imu, Tasi, Tari, Cup, canone idrico e Sanzioni per violazioni del Codice della Strada e gli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del I gennaio 2026 di Tari e Imu. Non sono oggetto del regolamento approvato i carichi affidati o trasmessi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.

L’approvazione unanime da parte dell’Aula evidenzia la chiara volontà dei gruppi di maggioranza e di opposizione (col fattivo contributo fornito all’avvio e alla definizione dell’iter da parte delle compagini “Siderno 2030” e “La Nostra Missione) di sostenere la scelta dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, con l’assessorato al Bilancio che fa capo a Pietro Sgarlato, tesa a permettere ai cittadini in difficoltà di regolarizzare le proprie pendenze fiscali senza ulteriori aggravi di spesa e senza il rischio di incorrere in ulteriori procedure esecutive.

Per aderire alla definizione agevolata, i cittadini interessati potranno inviare, entro il I giugno 2026 la relativa istanza, utilizzando il modello “1” pubblicato sul sito istituzionale www.comune.siderno.rc.it.

Entro il 15 luglio dovranno presentare la dichiarazione di avvalersi della definizione, indicando il numero di rate nel quale intendono effettuare il pagamento, previa comunicazione della situazione debitoria da parte degli uffici comunali.

Il Comune, entro il 30/09/26 notificherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento e l’importo, il giorno e il mese di scadenza delle singole rate. Si potrà optare per un versamento unico entro il 31/10/26 o per una definizione fino a un numero massimo di 24 rate. Dilazioni maggiori potranno essere concesse nel caso di debiti superiori a € 20.000 (fino a 36 rate) o superiori a 50.000 (fino a 48), senza il pagamento di interessi.

Il regolamento completo e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.siderno.rc.it.