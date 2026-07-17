«Il Gruppo Consiliare di Forza Italia Scilla esprime il proprio pieno apprezzamento e un sentito ringraziamento all'On. Francesco Cannizzaro per aver fissato la data di fine lavori del depuratore di Scilla al 31 dicembre 2026, risolvendo di fatto un problema atavico che da anni pesava sulla nostra comunità.

È la dimostrazione più chiara di cosa significhi amministrare con serietà: bastano poche settimane dall'insediamento a Sindaco metropolitano, e già arriva una risposta concreta su un dossier che si trascinava da tempo. Non promesse, non annunci, ma un impegno preciso e verificabile, frutto di un lavoro avviato con costanza già da parlamentare e oggi portato a compimento nel nuovo incarico istituzionale.

Il depuratore di Scilla è un'infrastruttura fondamentale per la tutela dell'ambiente, per la salute pubblica e per il futuro turistico ed economico del nostro territorio e dell'intera area metropolitana. Sapere che oggi c'è una data certa, dopo anni di incertezza, è una notizia che la nostra comunità aspettava e che va riconosciuta con chiarezza a chi l'ha resa possibile.

Questo risultato si inserisce, del resto, nell'attenzione costante che l'On. Cannizzaro ha sempre riservato a Scilla, valorizzandone le straordinarie bellezze naturali e contribuendo a farne un vero e proprio punto di riferimento turistico per l'intera area metropolitana. Anche per questo un'opera come il depuratore assume un valore ancora più strategico: tutelare l'ambiente significa tutelare la principale risorsa del nostro territorio.

Come Gruppo Consiliare di Forza Italia Scilla, siamo orgogliosi di essere al fianco dell'On. Cannizzaro e del suo modo di intendere l'impegno politico: fatti concreti, misurabili, capaci di incidere davvero sulla vita dei cittadini. È questo il metodo di cui il nostro territorio ha bisogno, ed è la prova migliore che, quando ci si mette a disposizione delle istituzioni con serietà e determinazione, i risultati arrivano.

Un ringraziamento sincero, dunque, all'On. Cannizzaro: da Scilla a Reggio, avanti così». Così in una nota il Gruppo Consiliare di Opposizione Forza Italia – Scilla, Carmen Santagati e Giuseppe Mangeruca.