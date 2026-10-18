«I confini amministrativi non delimitano la vita delle comunità. Le relazioni economiche, i flussi di persone, le opportunità di sviluppo e le esigenze di mobilità seguono dinamiche che precedono e oltrepassano le ripartizioni territoriali. È da questa consapevolezza che nasce il significato più profondo del Documento strategico congiunto sottoscritto dai Sindaci Francesco Cannizzaro e Federico Basile, al termine della storica seduta comune delle Giunte di Reggio Calabria e Messina, celebrata il 16 ottobre nel cuore dello Stretto.



L’iniziativa – commenta il consigliere comunale di Reggio Calabria Giuseppe De Biasi – affronta una questione di fondo: la corrispondenza tra la dimensione dei fenomeni da governare e quella degli strumenti istituzionali disponibili. Quando due città condividono interessi strategici e sono legate da relazioni quotidiane, la capacità di ciascuna Amministrazione di perseguire i propri obiettivi dipende anche dalla possibilità di accordare le proprie scelte a quelle dell’altra. Il Documento traduce questa esigenza in un impianto programmatico suddiviso in undici articoli, delineando una cornice entro cui le rispettive politiche possono trovare maggiore coerenza.



La proposta formale di istituire un’Area Integrata dello Stretto, accompagnata dalla richiesta di un’apposita norma nazionale che la riconosca formalmente, introduce un elemento di particolare rilievo: per la prima volta, Reggio Calabria e Messina chiedono che la specificità di questo territorio trovi una propria espressione nell’ordinamento dello Stato. È il riconoscimento del fatto che alcune realtà, per caratteristiche e relazioni, richiedono strumenti di governo capaci di corrispondere alla loro effettiva natura.



Questa impostazione conferisce una prospettiva unitaria anche agli interventi previsti sul piano operativo, dalla futura Agenzia Unica per la Mobilità al collegamento diretto in autobus tra Messina e l’aeroporto di Reggio Calabria, programmato dal primo dicembre. Il punto non è la somma delle singole misure, ma la possibilità di ricondurle a una logica comune, nella quale ogni scelta contribuisca a rendere più funzionale l’intero sistema territoriale.



In questo passaggio emerge con forza il ruolo dei due Sindaci. Francesco Cannizzaro e Federico Basile hanno scelto di assumere un’iniziativa politica che supera l’ordinaria amministrazione e richiede capacità di indirizzo, visione strategica e determinazione nel perseguire obiettivi di lungo periodo. La seduta congiunta delle due Giunte non è stata soltanto una modalità inedita di confronto istituzionale, ma l’espressione concreta della volontà dei due Primi Cittadini di imprimere una direzione riconoscibile al futuro dello Stretto. La loro scelta dimostra come la responsabilità di governo comporti anche il coraggio di individuare prospettive nuove e di costruire le condizioni affinché possano tradursi in realtà.



È in questa assunzione di responsabilità che risiede il valore politico dell’iniziativa di Cannizzaro e Basile: aver trasformato una consapevolezza territoriale in una proposta istituzionale definita, conferendo alle aspirazioni di Reggio Calabria e Messina una prospettiva più ampia. Una scelta che riconosce ai due Sindaci il merito di aver posto al centro dell’agenda pubblica una questione decisiva per il futuro delle rispettive comunità e di aver indicato una strada concreta per affrontarla», conclude il consigliere comunale di Reggio Calabria Giuseppe De Biasi.