«Scriviamo queste righe dopo aver ricevuto ripetute sollecitazioni da concittadini che ogni giorno investono tempo, risorse ed energie sulla stagione estiva: ristoratori, proprietari di strutture ricettive, gestori di lidi».

Così in una nota l’Amministrazione comunale di Caulonia.

«Ci segnalano che alcune campagne social, nate sull'onda comprensibile della rabbia per i danni subiti dal lungomare in occasione del ciclone Harry, abbiano finito per far credere a turisti e visitatori che a Caulonia non ci sia più la spiaggia. Il risultato è che diverse famiglie hanno disdetto le prenotazioni e molte altre stanno chiedendo informazioni preoccupate, valutando di spostare le proprie vacanze altrove».

«Vogliamo essere onesti con tutti, perché lo dobbiamo a chi qui ci vive e lavora: il ciclone Harry ha cambiato il volto della parte centrale del nostro lungomare, ha sconvolto la linea di costa e ha distrutto una passeggiata che era quasi completata. Su questo non giriamo la testa da nessuna parte, ed è anche per questo che l'Amministrazione è stata impegnata senza sosta nelle sedi tecniche e istituzionali per ottenere i fondi necessari al ripristino. Ma una cosa è certa, e va detta con altrettanta chiarezza: a Caulonia il mare c'è, e la spiaggia c'è. Lo dimostra il fatto che i lidi balneari stanno montando le proprie strutture proprio sull'arenile, magari spostati di qualche centinaio di metri rispetto alla loro collocazione abituale, ma operativi e pronti ad accogliere chi vorrà passare l'estate da noi. Bisognerà fare qualche metro in più rispetto al solito, ma il mare di Caulonia resta uno dei più bei tratti della costa jonica reggina, e invitiamo davvero tutti, cauloniesi e turisti, a venire a scoprirlo o a riscoprirlo».

«Gli uffici comunali e questa Amministrazione stanno lavorando duramente, ogni giorno, per garantire che la stagione estiva si svolga nel migliore dei modi possibili nonostante le difficoltà oggettive causate dall'evento calamitoso di gennaio. Non è stato un percorso semplice: dalla dichiarazione dello stato di emergenza ai solleciti agli enti nazionali fino al via libera del Ministero dell'Interno all'utilizzo delle economie del PNRR, ogni passaggio è stato seguito con la massima attenzione perché Caulonia non restasse indietro. Il Sindaco Francesco Cagliuso lo ripete da mesi: il lungomare non è solo un'infrastruttura, è l'identità della nostra comunità, il luogo dove generazioni di cauloniesi hanno vissuto l'estate, e per questo nessuno smetterà di lavorare finché non sarà completamente restituito ai cittadini».

«C'è poi una notizia che vogliamo dare con soddisfazione, perché riguarda direttamente l'estate che ci aspetta: il cantiere sul lungomare chiuderà entro la fine di giugno. Significa che a breve la passeggiata sarà riaperta e pienamente utilizzabile da residenti e visitatori, restituendo a Caulonia uno spazio che da sempre rappresenta il cuore sociale del nostro paese nei mesi estivi».

«Caulonia ha attraversato un evento meteorologico di portata eccezionale, e ne porta ancora i segni. Ma non ha perso il mare, non ha perso la spiaggia e non ha perso la voglia di accogliere chi sceglierà di passare le proprie vacanze qui. Continueremo a lavorare, con la stessa determinazione di sempre, perché questa stagione estiva sia all'altezza di quello che il nostro paese merita».