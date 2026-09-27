Quasi 350 mila elettori chiamati alle urne per scegliere il nuovo deputato del collegio reggino: seggi aperti oggi fino alle 23 e lunedì fino alle 15
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Affluenza al 3,43% alle ore 12 nel collegio uninominale di Reggio Calabria, chiamato alle urne per le elezioni suppletive della Camera dei deputati. È il primo dato parziale della consultazione iniziata questa mattina alle 7.
Il dato di rilevamento delle ore 12 è stato diffuso dal portale ufficiale del Ministero dell’Interno con circa un’ora e venti minuti di ritardo. Secondo quanto si apprende, il ritardo sarebbe dovuto a difficoltà tecnico-informatiche della Prefettura reggina: a scriverlo sul proprio profilo X è Lorenzo Pregliasco, founder di YouTrend.
La consultazione coinvolge 71 comuni e quasi 350 mila elettori, suddivisi su 487 sezioni, chiamati a scegliere il nuovo rappresentante del territorio a Montecitorio.
Quattro i candidati in corsa per il seggio alla Camera: Fabio Roscioli, sostenuto dal centrodestra; Frank Benedetto, candidato del centrosinistra; Domenico Giannetta, sostenuto da Futuro Nazionale; Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare.
I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23, mentre domani, lunedì 28 settembre, sarà possibile votare dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura delle urne prenderanno il via le operazioni di scrutinio.