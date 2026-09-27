La partecipazione cresce di 6,83 punti rispetto al 3,43% registrato a mezzogiorno. Urne aperte fino alle 23 e nuovamente lunedì dalle 7 alle 15, poi inizierà lo scrutinio
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Sale al 10,26% l'affluenza alle ore 19 nel collegio uninominale di Reggio Calabria, chiamato alle urne per le elezioni suppletive della Camera dei deputati. È il secondo dato parziale della consultazione iniziata questa mattina alle 7.
Alle ore 12, come riportato nel primo rilevamento della giornata, aveva votato appena il 3,43% degli aventi diritto. Nelle successive sette ore la partecipazione è dunque cresciuta di 6,83 punti percentuali.
La consultazione coinvolge 71 comuni e quasi 350 mila elettori, suddivisi in 487 sezioni, chiamati a scegliere il nuovo rappresentante del territorio a Montecitorio. In palio il seggio lasciato vacante da Francesco Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco di Reggio Calabria.
Quattro i candidati in corsa per la Camera: Fabio Roscioli, sostenuto dal centrodestra; Frank Benedetto, candidato del centrosinistra; Domenico Giannetta, sostenuto da Futuro Nazionale; Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare.
I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23, quando sarà diffuso un nuovo aggiornamento sull'affluenza. Domani, lunedì 28 settembre, si tornerà a votare dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura definitiva delle urne prenderanno il via le operazioni di scrutinio.