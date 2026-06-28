La minoranza esprime soddisfazione dopo la risposta della Città Metropolitana all'appello dei consiglieri Franco, Cricelli, Marziano, Cavallo e Fraja. Ora l'obiettivo è portare il caso Caulonia anche al Tavolo tecnico regionale e trasformare la ricostruzione della costa in un progetto pilota

«Cari concittadini, siamo orgogliosi di annunciare un risultato che ci lascia ben sperare sul futuro della nostra costa, recentemente martoriata da eventi calamitosi.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha risposto all'appello firmato dai consiglieri Luana Franco, MariaLuisa Cricelli, Antonio Marziano, Ilario Cavallo ed Enzo Fraja, dopo meno di un mese.

Ha confermato che le criticità del litorale di Caulonia saranno, grazie alla nostra richiesta, oggetto di discussione al Tavolo Tecnico Metropolitano sull'erosione costiera.

Un riconoscimento che apre la strada a qualcosa di più grande che abbiamo in mente, e cioè fare della ricostruzione del nostro litorale un progetto pilota, un modello di rinascita per una costa che ha tutto per tornare ad essere straordinaria.

Questa è la politica che vogliamo mettere in pratica.

Ringraziamo la Città Metropolitana e in particolare il neo Sindaco Francesco Cannizzaro per l'attenzione dimostrata e per l'interesse che siamo certi saprà coltivare nei mesi che verranno.

Sapere che la questione di Caulonia sarà trattata a quel tavolo ci rende orgogliosi, e vi chiediamo di esserlo con noi.

Chiediamo a tutte le forze politiche e ai cittadini di unirsi in questa battaglia da cui, possiamo dire senza esagerare, deriva lo sviluppo e la crescita del nostro territorio per gli anni a venire.

È nostra intenzione interfacciarci immediatamente con il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, On. Salvatore Cirillo, affinché Caulonia abbia voce e peso nel Tavolo Tecnico regionale sull'erosione costiera, anche raccogliendo la disponibilità già espressa dalla Città Metropolitana di parteciparvi attivamente». Così in una nota i consiglieri comunali di Minoranza Luana Franco, MariaLuisa Cricelli, Antonio Marziano, Ilario Cavallo Enzo.