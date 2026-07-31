Importanti novità per il cantiere dell'ex Cinema Orchidea, una delle opere di riqualificazione più attese e discusse degli ultimi anni a Reggio Calabria. Attraverso un video pubblicato sui propri canali social direttamente dall'area dei lavori, il sindaco Francesco Cannizzaro ha aggiornato i cittadini sullo stato dell'intervento, annunciando due decisioni destinate a segnare una svolta: la proroga dei fondi che finanziano l'opera e la riapertura temporanea della strada occupata dal cantiere esterno.

La prima riguarda le risorse economiche. Il Comune è infatti riuscito a ottenere una proroga di oltre un anno per l'utilizzo dei finanziamenti, evitando così il rischio di perderli. Secondo quanto spiegato dal primo cittadino, i fondi sarebbero scaduti il prossimo 30 agosto, mettendo a repentaglio il completamento dell'intervento.

«Sono in uno dei cantieri più emblematici della nostra città, che in questi anni ha creato moltissimi disagi alla viabilità e agli esercenti», ha dichiarato Cannizzaro, sottolineando come l'estensione dei termini rappresenti un passaggio decisivo per portare a termine la riqualificazione dello storico edificio.

L'altra novità riguarda invece la viabilità. Dopo anni di limitazioni alla circolazione e disagi per residenti e commercianti, il sindaco ha annunciato di aver chiesto all'impresa incaricata di liberare il cantiere esterno già a partire da sabato mattina, così da restituire la strada alla città durante il periodo estivo e in occasione delle tradizionali Feste Mariane.

«Ho chiesto alla ditta di liberare il cantiere esterno e rendere questa via fruibile, compresa quella della Via Marina, almeno per tutto il periodo estivo e durante le Feste Mariane», ha spiegato.

L'obiettivo è alleggerire il traffico in una delle zone più frequentate del centro e ridurre l'impatto del cantiere in un periodo caratterizzato da una maggiore presenza di cittadini e turisti.

La riapertura della strada, però, non comporterà alcun rallentamento dei lavori. Le attività proseguiranno regolarmente all'interno dell'edificio e, al termine delle festività mariane, riprenderanno a pieno ritmo anche all'esterno.

«I lavori non si fermeranno perché continueranno all'interno dello stabile senza perdere un giorno. Poi riprenderanno a pieno regime dopo le festività mariane», ha precisato il sindaco.

Cannizzaro ha poi ricordato come il progetto sia stato ereditato dall'attuale amministrazione e come sia stato necessario un importante lavoro per evitare che l'opera rimanesse incompiuta.

«È un'opera che, per amore di verità, abbiamo ereditato, ma che se non fossimo intervenuti sarebbe rimasta un cantiere», ha affermato.

Il progetto prevede la trasformazione dell'ex Cinema Orchidea nel Mediterranean Cultural Gate, un nuovo polo culturale destinato a ospitare mostre, spettacoli, proiezioni cinematografiche, festival ed eventi durante tutto l'anno, con l'obiettivo di restituire alla città uno dei suoi luoghi simbolo.

La proroga dei fondi e la temporanea liberazione dell'area esterna rappresentano quindi un doppio segnale: da una parte vengono messe al sicuro le risorse necessarie per completare l'intervento, dall'altra si punta ad alleggerire i disagi per cittadini e attività commerciali in uno dei periodi più importanti dell'anno.

«Speriamo di consegnarla alla città nel più breve tempo possibile. Non si molla di un millimetro», ha concluso Cannizzaro.